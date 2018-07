Bewegung in allen Facetten

Anzeige

Mannheim.Einmal im Jahr wird der ansonsten heilige Rasen rund um den Wasserturm zur großen Sportbühne. Zum 29. Mal findet an diesem Sonntag, 8. Juli, von 11 bis 18 Uhr, die Traditionsveranstaltung „Sport und Spiel am Wasserturm“ statt – eine der größten Breitensportveranstaltungen der Region. Wo sonst „Betreten verboten“ gilt, darf nun ausgiebig gespielt, getobt und geturnt werden. Vor allem für die Jüngeren gibt es viel zu erleben.

Hoch hinaus geht es am Kletter- und Kistenstapelturm. Dort können die Kleinen einen Turm aus Getränkekisten bauen und diesen – gesichert am Seil – erklimmen. Wer doch lieber am Boden bleiben möchte, kann einen Parcours-Lauf machen, tanzen, Modellflugzeuge in die Luft schicken, boulen oder sich beim Fechten testen, kurzum: die Sportangebote von Stadt und Region kennenlernen.

Mannheim wirbt für sich nicht nur gerne als Kultur- sondern auch als aktive Sportstadt. Die Veranstaltung ist vielleicht der beste Beleg dafür, dass die Einschätzung gar nicht mal so falsch ist. Mit einer Mischung aus Leistungs- und Freizeitsport, Wettkämpfen und Shows, Information und Mitmachangeboten lockt sie bis zu 20 000 Besucher an. „Das ist eine einmalige Gelegenheit, sich an einem Ort an so vielen verschiedenen Sportarten zu versuchen und sich über die Vereinslandschaft zu informieren“, sagt Sabine Hamann, Vorsitzende des Sportkreises Mannheim. Gemeinsam mit der Stadt ist der Verband federführend für die Veranstaltung.