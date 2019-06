Bewegung unter freiem Himmel kommt gut an

„Bin total begeistert! Tolles Sportangebot, für jeden Geschmack etwas dabei. Außergewöhnlich schönes Ambiente da draußen im Park. Und nicht zu vergessen: kostenlos – fünf Monate lang. Wirklich nicht zu toppen“: So oder ähnlich reagieren viele Nutzer auf der Facebook-Seite von Sport im Park. Wie gut das Angebot des städtischen Fachbereichs Sport und Freizeit im Unteren Luisenpark und an mehreren anderen Stellen Mannheims ankommt, zeigt auch die Zwischenbilanz, die die Verwaltung jetzt zog: Seit 22. April hätten rund 4000 Personen teilgenommen.

Verwunderlich sei das nicht, heißt es in einer Pressemitteilung. Denn schließlich „ist das Sporttreiben unter freiem Himmel in aller Munde“ – gleich ob beim Joggen, auf dem Fitness-Parcours oder an der Calisthenics-Anlage. Diesen Trend habe die Stadt mit ihrer Veranstaltungsreihe Sport im Park seit 2015 mitgestaltet „und den Unteren Luisenpark zu einem der höchst frequentierten Sportanlagen Mannheims gemacht“.

Dabei habe man das Angebot ständig erweitert. So gibt es in diesem Jahr neben dem regulären Programm im frei zugänglichen Teil des Luisenparks die „Bewegte Mittagspause“ auf dem Schillerplatz, „Fit mit Baby“ im Waldpark und weitere Spezialangebote wie Pilates bei Vollmond oder die Zusammenarbeit mit dem Parkrun Lauftreff. Weitere Möglichkeiten, aktiv zu werden, sind etwa der Bewegungsparcours im Carl-Benz-Stadion oder Nordic Walking am Karlstern im Käfertaler Wald.

Besonders weist die Verwaltung auf das neue Angebot „Aktiv in der Neckarstadt“ hin. Auf der Aktionsfläche „Alter“ am Alten Meßplatz steht beispielsweise am 29. Juni und 13. Juli, jeweils 12 bis 13 Uhr, Fitness Aerobic auf dem Programm. Und „Box dich fit“ hätten am 1. Juni mehr als 40 Sportbegeisterte genutzt.

Das reguläre Programm von Sport im Park montags bis freitags bleibt im Unteren Luisenpark beheimatet. Body Fit, Qigong, Rücken Fit, Senioren Fit, Yoga und Zumba – so lauten die wöchentlichen Angebote. Sport im Park läuft noch bis 22. September. Nähere Informationen dazu gibt es im Internet unter mannheim.de/sportimpark oder auf Facebook, Sport im Park Mannheim.

