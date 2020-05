Bewerbungen noch bis Mittwoch

Die nochmals erweiterte Notbetreuung wird in Mannheim schrittweise ab Dienstag, 26. Mai, umgesetzt. Antragsformulare sind auf der Internetseite der Stadt unter https://bit.ly/36eoiOr abrufbar und bei den jeweiligen Trägern. Die Bewerbungsfrist für die Erweiterung der Notbetreuung geht bis inklusive diesen Mittwoch, 20. Mai. Auch bevorrechtigte Eltern wie solche , die in systemkritischer Infrastruktur arbeiten, sind aufgerufen, bis zu diesem Mittwoch ihre Anträge zu stellen, da nach dieser Vergaberunde die Betreuungsplätze weitestgehend belegt sein werden, wie die Stadt vermutet. Sofern in den Pfingstferien Schließzeiten in Einrichtungen geplant waren, findet in den Ferien in diesen Einrichtungen keine Notbetreuung zu diesen Schließzeiten statt. red

Info: Alle Informationen kompakt unter https://bit.ly/2ACLmux

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.05.2020