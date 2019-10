Bewerbungen um Gelder erwünscht

Vorsitzende Doris-Jean Petereit (l.) und Bärbel Handlos. © Bechtel-Wissenbach

Die Bilanz der vergangenen Saison und gleichzeitig einen Ausblick auf das neue Jahr bietet der traditionelle Herbsttee des Deutsch-Amerikanischen Frauenarbeitskreises Mannheim (DAFAK). Rund sechzig Mitglieder blickten beim Treffen im Dorint Kongress Hotel zurück auf einen erfolgreichen 38. Pfennigbasar mit einem Gewinn von über 35 000 Euro, außerdem auf Ausflüge, Führungen und regelmäßige Treffen zu verschiedenen Themen sowie die Gewinnung neuer Mitstreiterinnen für die gute Sache.

Präsidentin Doris-Jean Petereit begrüßte die Mitglieder und berichtete von der aufwändigen Organisation des „Mega-Events“ Pfennigbasar mit über hundert Helfern im Februar: „Nach zehn Tagen Dauereinsatz frage ich mich: Wofür machen wir das immer wieder?“. Die Antwort gab sie sich selbst: „Es lohnt sich.“

Gesundheitstreffpunkt profitiert

Vom Erlös des Pfennigbasars profitieren jedes Jahr rund 20 Einrichtungen. Dieser Kreis ändert sich immer wieder und so ermuntert der DAFAK Organisationen, die gemeinnützig sind, sich um Fördergelder zu bewerben. Dabei werden jeweils Projekte und nicht die laufenden Kosten unterstützt, erläuterte die Präsidentin. Man freue sich auf die Bewerbungen neuer Organisationen.

Von der Unterstützung der deutsch-amerikanischen Frauen profitiert auch der Gesundheitstreffpunkt Mannheim. Geschäftsführerin Bärbel Handlos stellte auf Einladung des DAFAK ihre Tätigkeitsfelder vor. Die Einrichtung ist die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe, sie berät Patienten zu medizinischen Themen und Verwaltungsfragen, die ihre Krankheit betreffen, betreibt das Kinderklinikradio „Rumms“ , das kürzlich zehnjähriges Jubiläum feierte, gibt das Selbsthilfemagazin „gesundheitspress“ heraus und vertritt die Anliegen der Selbsthilfe in der Region.

Getragen wird der Gesundheitstreffpunkt, wie Handlos berichtete, von der Stadt Mannheim, vom Sozialministerium, von den Krankenkassen und von Spenden: „Mit der Unterstützung des DAFAK konnten wir in diesem Jahr eine Klimaanlage im Studio des Kinderradios installieren, ohne die ein Arbeiten in dem kleinen Raum in Sommerzeiten kaum möglich ist“. Musikalisch umrahmt wurde der Nachmittag von Annette Theuring am Cello und Clemens Maria Kitschen am Piano. ube

