Bewerbungsphase für Migrationsbeirat startet

Ab sofort und bis Sonntag, 30. Juni, können sich interessierte und engagierte Mannheimer mit Migrationsbiografie für ein Mandat im Migrationsbeirat der Stadt schriftlich bewerben. Gesucht werden Bürger mit Interesse, die kommunale Integrationspolitik aktiv mitzugestalten und ihre migrationsspezifischen Erfahrungen in die Mannheimer Stadtpolitik einzubringen.

Formale Voraussetzungen für eine Bewerbung sind ein unbefristeter Aufenthaltstitel oder EU-Staatsangehörigkeit, gute deutsche Sprachkenntnisse sowie Volljährigkeit zum Zeitpunkt der Bewerbungsfrist am 30. Juni. Auch deutsche Staatsangehörige können sich bewerben, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil aus dem Ausland nach Deutschland eingewandert sind. Bewerber müssen außerdem ihren Hauptwohnsitz mindestens seit dem 1. Januar 2019 in Mannheim haben. Die Bewerbungsunterlagen sind unter www.mannheim.de/migrationsbeirat abrufbar oder können an der Rathauspforte in E 5 abgeholt werden.

Die Auswahl für das zwanzig Mitglieder umfassende, ehrenamtliche Gremium erfolgt durch eine zwischen Juli und Oktober eingesetzte Berufungskommission, die sich zu zwei Dritteln aus Vertretern mit Migrationsbiografie und einem Drittel aus Vertretern der Fraktionen im Gemeinderat zusammensetzt.

Amtszeit ab November

Die fünfjährige Amtszeit des neuen Migrationsbeirates beginnt mit der offiziellen Berufung durch den Gemeinderat im November.

Ansprechpartner für weitere Auskünfte und Fragen zum Bewerbungsverfahren sowie zur Arbeit des Migrationsbeirates ist dessen Geschäftsstelle im Rathaus. Telefon: 293 3090, E-Mail: migrationsbeirat@mannheim.de. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019