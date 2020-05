Bewirten mit neuen Regeln

Die baden-württembergische Landesregierung hat ergänzende Hygieneregeln für Bars und Kneipen veröffentlicht. Mit dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim vom 27. Mai ist für Kneipen und Bars die Bewirtung in einer bestuhlten Außenbewirtschaftung bereits ab heute möglich. Das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Im Innenbereich darf ab Dienstag, 2. Juni, geöffnet werden. Die Hygieneverordnung dazu ist im Internet unter www.bit.ly/2TQomyO abrufbar.

Die Alte Feuerwache öffnet zudem nach mehrwöchiger Pause wieder ihre Tore für das erste Live-Konzert – unter Einhaltung der jeweils aktuell gültigen Hygienevorschriften und Abstandsregeln. Kommenden Donnerstag, 4. Juni, wird der Perkussionist JOSS Turnbell vor bis zu 100 Gästen ein Solo-Konzert spielen, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz hat unterdessen am Mittwoch gemeinsam mit der Exekutivdirektorin von UN-Habitat, dem Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen, Maimunah Mohd Sharif, eine zweitägige Online-Konferenz zum Thema Sicherheit in Städten weltweit eröffnet. In vier Sitzungen diskutieren Vertreter internationaler Organisationen, Nichtregierungsorganisationen und Bürgermeister aus aller Welt über die Herausforderungen für die Sicherheit der Bürger in den Städten und den Auswirkungen von Corona. Kurz betonte in seiner Eröffnungsrede, welche wichtige Rolle den städtischen Verwaltungen und den Bürgermeistern im Zuge der Corona-Pandemie zukomme: „Es hat sich in den letzten Wochen gezeigt, dass eine echte Mehrebenen-Zusammenarbeit ein Erfolgsfaktor in der Bekämpfung der Coronakrise ist“, sagte er. Deshalb sei es jetzt besonders wichtig, die lokalen Verwaltungen zu stabilisieren, denn sie „werden auch diejenigen sein, die nach der Krise in vorderster Reihe mit den mittel- und langfristigen Folgen zu tun haben werden.“

Dem Gesundheitsamt Mannheim wurde derweil bis Freitagnachmittag ein weiterer Fall von nachgewiesener Coronavirus-Infektion gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf 484. Bislang gelten in Mannheim 460 Personen genesen. red

