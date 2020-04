Bewohner dürfen nicht mehr raus

Die Stadt Mannheim weist auf die vom Land verschärften Ausgangsbeschränkungen für Bewohner von Alten- und Pflegeheimen hin und appelliert an die Einhaltung. Demnach dürfen diese Personen ihre Einrichtung nur noch aus triftigen Gründen – wie Arztbesuche – verlassen. Auch Spaziergänge dürfen nur noch auf dem Gelände der Einrichtungen stattfinden, im öffentlichen Raum sind sie lediglich unter strengen Auflagen erlaubt. „Ziel ist es, zu verdeutlichen, wie wichtig eine strikte Kontaktpersonenreduzierung gerade für Heimbewohnerinnen und Heimbewohner ist“, so das Sozialministerium in Stuttgart. Schon zuvor hatte das Land Besuche in solchen Einrichtungen verboten. imo

