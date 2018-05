Bewusster Verzicht auf Luxus

Anzeige

Es ist ein Projekt, das „den Neubeginn nach 1945 zum Ausdruck bringen soll“, so Architekturhistoriker Andreas Schenk vom Marchivum, „aber eines der modernsten Theaterhäuser seiner Zeit“. Die Baukosten belaufen sich letztlich auf 18 Millionen Mark. Sechs Millionen Mark hat man 1952, bei der Ausschreibung des Architektenwettbewerbs, eigentlich gebilligt, aber schnell gemerkt, dass dieser Betrag nicht reichen wird.

Andere Standorte erwogen

Kritische Stimmen hat es bei der Eröffnung kaum gegeben. Nur von einem kommunistischen Stadtrat ist überliefert, dass er den Entwurf „orientiert an Fabrik und Warenhaus“ sah und schimpft, er könne „auch in Chicago“ stehen. Aber mit überwältigender Mehrheit beschließt der Gemeinderat 1954 doch, den Entwurf des Frankfurter Architekten Gerhard Weber zu bauen. Auf den Schüler von Mies van der Rohe ist die Stadt eigens zugegangen und hat ihn, nachdem seine Entwürfe für die Hamburger Staatsoper Interesse geweckt hatten, eingeladen, sich über einen Mannheimer Neubau Gedanken zu machen.

Sein einstiger Lehrer, sechs weitere ausgewählte auswärtige Architekten und vier Mannheimer Büros hatten sich zuvor zwar 1952 einem Architektenwettbewerb gestellt, doch stößt keiner ihrer Entwürfe auf Zustimmung bei Stadtverwaltung und Theaterleuten.

Weber passt den Gebäudekomplex genau zwischen der Innenstadt und dem Luisenpark ein – das gibt seinerzeit den Ausschlag. Dazu kommt, dass die benachbarte ehemalige Liselotteschule für Büros und Werkstätten dienen kann. Weitere Standorte (N 5/N 6, Luisenpark, N 1, ein Flügel des Schlosses, hinter dem Rosengarten, „Weißer Sand“, also das heutige Neckarufer Nord) werden zwar kurzzeitig debattiert, aber schnell verworfen. Der alte Platz in B 3, wo der Krieg vom einstigen Schillertheater nur ausgebrannte Trümmer zurückgelassen hat, scheidet aus, weil man neben der barocken Jesuitenkirche keinen modernen Monumentalbau errichten will. Für das Areal des 1900 gegründeten Lawn-Tennis-Clubs (lawn = Rasen), der 16 Plätze für wohlhabende Oststädter bietet, spricht zudem, dass es zentrumsnah und verkehrsgünstig gelegen ist. Ferner gehört es der Stadt, ist mithin schnell verfügbar, und der darunter befindliche Tiefbunker kann teils als Fundament dienen und bebaut werden. Noch bis kurz vor dem Baubeginn leben hier Menschen – das Studentenwerk nutzt den Tiefbunker als Wohnheim.

Beton und Lochziegelwände

Architekt Weber errichtet darauf einen trapezförmigen Baukörper, von dem er weiß, ja will, dass er sehr nüchtern wirkt. Das Eschenfurnier an den Wänden des Opernhauses hat akustische Gründe – ansonsten überwiegen nackter Beton, Lochziegelwände, Glas. Der Verzicht auf Luxus wird ihm vorgegeben, im Schauspielhaus obendrein entgegen seiner ersten Entwürfe Bühnenturm und Drehbühne eingespart.

„Es wurde die beste Lösung im Rahmen der vorhandenen Mittel gesucht“, beschreibt Weber seine mit Travertinplatten verkleidete, 133 Meter lange Stahlbetonkonstruktion, die scheinbar auf dem gläsernen Erdgeschoss schwebt. Weber bietet der Stadt an, man könnte „später an der einen oder anderen Stelle einfaches durch edleres Material ersetzen oder ergänzen“ – was nicht nur aus Kostengründen nie erfolgt, sondern heute auch wegen des Denkmalschutzes nicht zulässig wäre.

Feudale Zeit überwunden

Bewusst wird das Gebäude, um eine Platzwirkung zum Ring und zur Goethestraße hin zu schaffen, eng an die Hebelstraße gerückt. Das „Große Haus“ (heute Opernhaus) und das „Kleine Haus“ (heute Schauspielhaus) werden Rücken an Rücken in einer Achse über einem gemeinsamen Foyer angeordnet. Das gilt als Mannheimer Besonderheit – ebenso der Verzicht auf Säulen. Durch einen starken Anstieg im Parkett (Oper: 4,40 Meter) bieten nahezu alle Plätze gute Akustik und gleich gute Sicht – es sollte eben ein demokratisches Theater sein, ohne Privilegien, ohne Ränge, ohne Beletage.

„Das Gebäude überwindet feudalen Habitus der großen Theater des 18. und 19. Jahrhunderts, ist als Volkstheater konzipiert, in dem es keine Standesgrenzen gibt“, betont Schenk. „Ein lapidarer, doch elegant gegliederter Koloss“, schreibt die „Zeit“ 1957 und rühmt genau das als „kühnste Tat“ Webers.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.05.2018