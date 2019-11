Bezahlbare Zuhause auf Franklin

Lange herrschte Stillstand beim sozialen Wohnungsbau: „In den letzten zehn Jahren wurden nur ungefähr 100 neu geförderte Wohnungen in Mannheim gebaut“, sagt Liza Klaus-Bosike, kommissarische Abteilungsleiterin „Wohnen und Unterkünfte“ der Stadt. Nun kommt neuer Schwung: Die städtische Wohnungsgesellschaft GBG und das private Wohnungsunternehmen Sahle Wohnen schaffen im neuen Stadtquartier Franklin über 500 sozial geförderte Mietwohnungen.

Die GBG betreibt auf Franklin ein Sanierungs- und zwei Neubauprojekte: Von den Neubauprojekten sollen Mitte 2020 die ersten 130 Wohnungen – 120 davon sozial gefördert – fertiggestellt sein, weitere 82 folgen 2021. Die Sanierung dreier ehemaliger Kasernengebäuden läuft unter dem Titel „Amerikanisches Wohnen“. Die ersten der 54 Wohnungen dort sind bereits seit Anfang November bezogen.

Sahle Wohnen, ein Familienunternehmen aus dem nordrhein-westfälischen Greve, wird insgesamt rund 300 Mietwohnungen auf Franklin errichten, darunter 217 geförderte. Die Erstbezüge sind für das Frühjahr 2020 geplant.

Bis 107 Quadratmeter

Die Besonderheit liegt in der Größe: Die sanierten Wohnungen der GBG bestehen aus je drei bis fünf Zimmern mit einer Gesamtfläche von 78 bis 107 Quadratmetern – das ist dem typisch amerikanischen Wohnungszuschnitt geschuldet, der weitgehend beibehalten wurde. Auch die Wohnungen aus dem ersten Bauabschnitt bei Sahle starten bei zwei Zimmern und 43 Quadratmetern. Dadurch entstehen auch Wohnungen für Familien, die sich den normalen Markt nicht leisten können.

„Geförderte Wohnungen dieser Größe sind heiß begehrt“, sagt Klaus-Bosike vom städtischen Fachbereich „Wohnen und Unterkünfte“. Die Nettokaltmiete der Wohnungen beträgt 7,50 Euro pro Quadratmeter – für derartige Bestandswohnungen in Mannheim beträgt sie sonst durchschnittlich 7,71 Euro.

Der Einzug in die Wohnungen in Franklin-Mitte ist Inhabern eines Wohnberechtigungsscheins vorbehalten. Seine Vergabe richtet sich nach dem Bruttojahreseinkommen. Eine vierköpfige Familie erhält bis zu einem Jahreseinkommen von 67 300 Euro einen Wohnberechtigungsschein. Bei einer Einzelperson beträgt sie bis 49 300 Euro. „Vielen Leuten ist gar nicht bewusst, dass sie ein Anrecht auf sozial gefördertes Wohnen haben“, so Klaus-Bosike. Die Einkommensgrenzen lagen bis 2008 noch erheblich niedriger: Für eine Einzelperson betrug sie damals 21 730 Euro – also weniger als die Hälfte der heutigen Förderjahrgänge. Die Bevölkerungsstruktur in Gebieten des sozial-geförderten Wohnen sei dementsprechend durchmischt, meint Klaus-Bosike.

Gesteigertes Fördervolumen

Die GBG hatte 1997 zum letzten Mal neuen sozialen Wohnraum geschaffen. „Bis vor ungefähr zehn Jahren gingen wir in Mannheim von einem Bewohnerschwund aus“, erklärt Karl-Heinz-Frings, Geschäftsführer der GBG. Zudem hätten attraktive staatliche Förderprogramme gefehlt. „Die Stagnation der letzten Jahre ist also kein Mannheimer Phänomen, sondern ein landestypisches“, so Heiko Brohm, Unternehmenssprecher der GBG. 2017 erst steigerte das Land sein Bewilligungsvolumen für den sozialen Wohnungsbau um mehr als das Doppelte auf 250 Millionen Euro.

Die Investitionen der GBG für das Teilprojekt „Amerikanisches Wohnen“ liegt laut Brohm bei ungefähr neun Millionen, das Land steuere rund 2,3 Millionen Euro bei. Sahle Wohnen investiert nach eigenen Auskünften auf Franklin insgesamt 23,3 Millionen, 9,8 Millionen kommen vom Land hinzu.

Bis 2025 sollen auf Franklin in circa 4500 Wohneinheiten 9000 Menschen Platz finden – mehr als 1000 Menschen leben dort bereits. Mehr als 20 Prozent der Einheiten soll preisgünstig angeboten werden.

