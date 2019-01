Bezahlbarer Wohnraum: Lage hat sich laut Kirche verschärft

Anne Ressel bekommt viel mit. Sie ist Pfarrerin bei der Citykirche Konkordien in der Innenstadt. In diesen Wochen kommen dort täglich mehrere hundert Menschen hin und bekommen bei der Vesperkirche eine warme Mahlzeit, können miteinander ins Gespräch kommen und ihr Schicksal mal kurz vergessen. Denn die meisten der Gäste sind bedürftig, leben teilweise sogar auf der Straße. „Es sind vor allem immer mehr junge Menschen, die keine Wohnung haben“, sagt Ressel. Sowieso sei bezahlbarer Wohnraum ein brennendes Thema, das auch während der Vesperkirche angesprochen werde. „Viele Senioren bekommen so wenig Rente, dass sie ihre Wohnung kaum bezahlen können, die Mieten und auch die Nebenkosten würden explodieren – diese Klagen höre ich immer wieder“, erklärt die Pfarrerin. Aus diesem Grund hat sich das Diakonische Werk für ein politisches Streitgespräch entschieden, das an diesem Sonntag, 20. Januar, um 18 Uhr in der Konkordienkirche in R2 stattfindet.

Ressel sieht jeden Tag während der Vesperkirche und erfährt auch bei ihrer Tätigkeit als Pfarrerin in der Innenstadt von den Problemen der Menschen. „Immer mehr sind bedroht, aus ihrer Wohnung zu fliegen. Viele kriegen keinen Fuß mehr auf den Boden. Die Lage hat sich verschärft.“ Und darum wolle die Kirche diese Menschen nicht vergessen, sondern ihre Probleme sichtbar machen. Bevor es zu einer Diskussionsrunde kommt, wird Martin Maier, ehemals Wohnungsnotfallhilfe Diakonisches Werk Württemberg, als Impulsgeber zum Thema „Wohnungsnot in Baden-Württemberg und Mannheim“ sprechen.

Danach diskutieren Experten aus Mannheim, wie etwa Karl-Heinz Frings (Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBG), Andreas Ebert (Sozialplaner des kommunalen Fachbereichs Arbeit und Soziales), Marie-Louise Uhrig (Wohnungsnotfallhilfe Haus Bethanien) und Pfarrerin Anne Ressel. „Es soll eine kontroverse Diskussion werden“, sagt Ressel, „aber wir wollen auch nach konkreten Ansätzen suchen, die die Probleme in der Stadt hinsichtlich des bezahlbaren Wohnraums lösen. Also quasi: Was machen andere Städte und was ist in Mannheim möglich?“ Die ehemalige „MM“-Redakteurin Waltraud Kirsch-Mayer wird die Debatte in der Citykirche am Sonntag moderieren.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019