Bezirksbeiratbald digital?

Statt der generellen vorläufigen Absage aller Bezirksbeiratssitzungen regt die FDP an, die Zusammenkünfte der Stadtteilgremien künftig digital zu organisieren. Die Stadtverwaltung hatte empfohlen, Anliegen und Anfragen nur per Mail zur Abstimmung zu stellen. Die FDP im Gemeinderat und Bezirksbeiräte der FDP sehen dieses Vorgehen laut einer Mitteilung kritisch und fordern in einem Schreiben an OB Dr. Kurz, dass digitale Sitzungen ermöglicht werden. Stadträtin Birgit Reinemundt: Die Stadtverwaltung sollte ermöglichen, dass zumindest die vorbereitenden Sitzungen digital stattfinden können.“

Qualität der Beratungen sichern

Viele Initiativen aus den Stadtteilen würden durch die Beratungen in den Bezirksbeiräten vor dem endgültigen Beschluss noch verbessert, ergänzt oder angepasst, betont David Hergesell vom Bezirksbeirat Neckarau. Der Einsatz digitaler Sitzungsformate sei keine technische Herausforderung mehr. „Wir wissen nicht, wie lange die Corona-Sondersituation noch bestehen wird. Deshalb sollte die Verwaltung unsere Anregung ernst nehmen und die Planungen für digitale BBR-Sitzungen zügig in die Wege leiten, wie Reinemund und Hergesell in ihrem Schreiben an den Oberbürgermeister ausführen. „So sichern wir die Qualität der Beratungen in den Bezirksbeiräten“, heißt es in dem Text weiter. Mannheim solle „auch in diesen Zeiten eine Stadt der starken Stadtteile“ bleiben. red/lang

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.04.2020