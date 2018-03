Bibliothek lädt Familien ein

Anzeige

Mannheim.Die Stadtbibliothek will mit einem Familiensonntag für sich werben. Einen Nachmittag lang soll es in der Zentralbibliothek im Stadthaus N 1 am Paradeplatz Programm für verschiedene Altersklassen geben. Ein Höhepunkt am kommenden Sonntag, 25. Februar, wird nach Angaben der Stadt ein Gastspiel des Theaters Chapiteau sein, das um 15 Uhr das Kinderstück „Ritter Rost im Zirkus“ aufführt. Ab 14 Uhr gibt es Bastel-, Spiel-, Vorlese- und Ratestationen, einen Bücherflohmarkt und ein Café für Besucher ab vier Jahren. Der Eintritt beträgt fünf Euro pro Familie, bei Vorlage des Gutscheins aus dem Familienpass ist der Eintritt frei.

Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung nötig: stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de oder telefonisch unter 0621/293-892.