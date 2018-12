Bibliothek macht Pause

In den Weihnachtsferien sind die Bibliotheken, die zur Stadtbibliothek Mannheim gehören, zeitweise geschlossen. Ende des Jahres werden auch Wartungsarbeiten an der Datenbank vorgenommen, so dass der Online-Katalog und das Recherche-Portal der Stadtbibliothek zwischen Weihnachten und Silvester zeitweise nicht erreichbar sind. Darauf weist die Stadt Mannheim jetzt hin. Eingeschränkt ist dann auch das Ausleihen elektronischer Medien. Informationen dazu können dem Internetangebot der Stadtbibliothek unter www.stadtbibliothek.mannheim.de entnommen werden.

Die Zentralbibliothek im Stadthaus N 1 hat zum letzten Mal in diesem Jahr am Samstag, 22. Dezember, geöffnet. Der erste Öffnungstag 2019 ist dann der 2. Januar. Die Musikbibliothek im Dalberghaus (N 3, 4) hat bereits am Freitag, 21. Dezember, zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet. Weiter geht es nach der Weihnachtspause dann am 8. Januar. De Kinder- und Jugendbibliothek im Dalberghaus (N 3, 4) hat am Samstag, 22. Dezember, zum letzte Mal 2018 geöffnet, weiter geht es am 2. Januar. Auch die Zweigstellen bleiben nach Weihnachten für mehrere Tage geschlossen. red

