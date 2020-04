Bibliothek öffnet – mit Regeln

An diesem Dienstag (28.) öffnet auch die Stadtbibliothek in N 1 sowie in einigen Zweigstellen für einen eingeschränkten Betrieb wieder ihre Pforten. Zum Schutz der Gesundheit von Kunden und Mitarbeitern kann jedoch nicht das gesamte Angebot vor Ort genutzt werden, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Es gelten die Abstandsregelungen und Hygienevorgaben des Landes. Um die einhalten zu können, ist die Besucherzahl begrenzt, was Einlasskontrollen vor Ort erforderlich macht. Die Aufenthaltsdauer muss auf das Nötigste beschränkt werden.

Wie in Geschäften oder in Bussen und Bahnen ist auch in den Räumen der Bibliotheken das Tragen eines einfachen Mund-Nasen-Schutzes (Alltagsmaske) verpflichtend. Das könne eine selbsthergestellte Maske aus Stoff, die Mund und Nase bedeckt, ein Schal oder Tuch sein. Arbeitsplätze sowie Internetterminals dürfen nicht benutzt und Zeitungen oder Zeitschriften vor Ort bis auf Weiteres nicht gelesen werden. Auch die Mobile Bücherei hat wegen der Infektionsgefahr Pause. Darüber hinaus finden vorerst auch keine Veranstaltungen in der Zentrale und den Zweigstellen statt, deshalb hat das Team der Bücherei Mitmach-Angebote für Kinder- und Jugendliche vorbereitet. Zur Verfügung stehen digitale Angebote wie Onleihe, Musikstreaming freegal, das internationale Presseportal Pressreader und das neue Filmstreamingangebot filmfriend. Alle Angebote sind mit gültigem Bibliotheksausweis kostenlos nutzbar.

Rückgabefrist verlängert

Schüler erhalten per E-Mail bei T!BB Unterstützung für Prüfungen und Referate unter stadtbibliothek.tibb@mannheim.de, Medien der Schulbibliothekarischen Arbeitsstelle können ab sofort bestellt und ausgeliehen werden. Die Stadtbibliothek empfiehlt zudem, Katalogrecherche bereits vor dem Besuch von zuhause zu erledigen. Ausgeliehene Medien werden zunächst bis zum 11. Mai automatisch verlängert, Versäumnisgebühren entstehen nicht. Auch Bücher müssen in Quarantäne: Zurückgegebene Bände stehen aus Hygienegründen nicht sofort wieder zum Verleih bereit, sondern einige Tage später. red/lang

Info: Öffnungszeiten und weitere Infos unter bit.ly/2Kxkiyw

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.04.2020