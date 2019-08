Biergarten-Waggons an Kurpfalzbrücke abtransportiert

Zentimeterarbeit: Klaus Wagner vom THW beim Verladen. © Keiper

Die Bahn kommt, diesmal per Kran. Sachte wird der grüne Eisenbahnwaggon einen Meter angehoben, dann schieben ihn die beiden Autokräne, an deren „Bändel“ er hängt, nach vorn, bis er über dem Gestell eines Spezialtiefladers schwebt. Es ist ein nicht alltägliches Spektakel, das sich am späten Freitagabend am Alten Meßplatz abspielt: Spezialisten räumen im Regen den letzten Waggon des ehemaligen

...