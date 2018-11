Bigband in der Klapsmühl’

Jazz von und für Jedermann präsentiert am Dienstag, 20. November,ab 20 Uhr, in der Klapsmühl‘ am Rathaus ( D 6, 3) die Bigband der Musikschule Mannheim „Jazz4Fun“. Das Konzert findet im Rahmen der von Jochen Welsch gegründeten neuen Reihe „Big Band Chamber Concerts“ statt. Verschiedene Jazzorchester wie das College Jazz Orchestra der Univesität, die SRH-Bigband und das Jugendjazzorchester des Saarlandes geben bis April einmal im Monat ein Konzert in der Klapsmühl‘. Die Gruppe „Jazz4Fun“ wurde 1996 von Bernd Ballreich gegründet, mit ihr traten bereits Musiker wie Peter Herbolzheimer und Thomas Siffling auf. Der Eintritt kostet 13 Euro, ermäßigt acht Euro. has

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.11.2018