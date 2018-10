Bilanz ein Jahr nach der Wahl

Wofür steht Deutschland heute? Ein Jahr nach der Bundestagswahl zieht der Bestsellerautor und Parlamentskorrespondent der „Welt“, Robin Alexander (Bild), Bilanz. Zu diesem Thema analysiert er am Mittwoch, 24. Oktober, im Samuel-Adler-Saal der Jüdischen Gemeinde in F 3,4 die Bundespolitik und diskutiert mit dem Mannheimer Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel (CDU). In seinem Vortrag schlägt Robin Alexander über gut drei Jahre hinweg den Bogen von Merkels Schicksalsjahr 2015, als die Flüchtlingsthematik über sie hereinbrach, bis zu den Tagen nach den Streitigkeiten um CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer und den mittlerweile ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. mor (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018