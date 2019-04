Bilder aus den 1960er Jahren

Viele stammen von früheren „MM“-Fotografen wie Gudrun Keese, Pit Steiger, Heinz Bohnert oder Walter Neusch: Das Marchivum lädt heute zu einer Bild-Zeitreise durch Mannheim in den 60er Jahren ein. Mehr als 200 teils bislang unveröffentlichte Fotografien zeigen spannende – mal ernste, mal heitere – Momente und führen kurzweilig durch ein Jahrzehnt, das geprägt war von wirtschaftlichem Wohlstand und gesellschaftlichen Umbruch durch die 68er-Bewegung. Ob Tanzkurs, Minirock oder studentische Revolutionäre – alle geben Einblicke in den Alltag der Stadt. Die Zeitreise im Bild moderiert Karen Strobel. Sie beginnt um 18 Uhr im früheren Ochsenpferchbunker in der Neckarstadt-West und ist kostenfrei. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.04.2019