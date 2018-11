Bilder von Protesten in Nicaragua

Im Jugendkulturzentrum Forum wird heute Abend um 18 Uhr die Ausstellung „SOS Nicaragua – Glances of Resistance“ (deutsch: Blicke auf den Widerstand) eröffnet. Sie zeigt künstlerische Reaktionen „auf die aktuelle politische Situation in Nicaragua, wo in den vergangenen Monaten Hunderte von Toten zu beklagen waren, die gegen die Regierung protestiert hatten“, schreibt das Forum. Die Gruppe SOS Nicaragua präsentiere die Werke in europäischen Städten, um auf die dramatischen Ereignisse aufmerksam zu machen, heißt es.

Um 19 Uhr wird Evelina Winkler, die Mit-Initiatorin der Ausstellung, in der neuen Forum-Reihe „Global Citizen“ von ihrem Auslandsaufenthalt in Nicaragua berichten. „Mit diesem neuen Format möchten wir junge Menschen, die gerne eine Zeit im Ausland leben wollen, über Möglichkeiten informieren, wie man das gut organisiert“, teilt das Forum mit. Darum habe die Kultureinrichtung junge Menschen eingeladen, die von ihren Erfahrungen berichten. ena

