„Bildung schafft Selbstvertrauen“

Das Leben von Susan Kigula würde Stoff für einen schier unglaublichen Film bieten. Weil sie angeblich ihren Mann umgebracht hatte, wurde die Uganderin zum Tode verurteilt. Während sie im Gefängnis auf die Vollstreckung wartete, machte sie das Abitur nach, studierte später mit Hilfe von Audiodateien Jura. Vor Gericht erreichte sie, dass ihr Fall neu aufgerollt wurde. Mehr als 15 Jahre nach ihrer Inhaftierung war sie wieder eine freie Frau.

Inzwischen setzt sich die Afrikanerin für Menschenrechte ein. Am Wochenende war sie in Mannheim zu Gast – ihr einziger Auftritt in Deutschland. In den Reiss-Engelhorn-Museen ist derzeit eine Ausstellung des niederländischen Fotografen Jan Banning zu sehen, der Kigulas Fall über Ugandas Grenzen hinaus bekannt gemacht hatte. Im Interview spricht Kigula über ihren Kampf für Gerechtigkeit – und die schwierige Situation vieler Frauen in Afrika.

Frau Kigula, Sie haben 15 Jahre im Frauengefängnis gesessen, dort Ihr Abitur gemacht und Jura studiert – was hat Ihnen die Kraft dazu gegeben?

Susan Kigula: Die anderen Frauen im Gefängnis. Sie waren Analphabetinnen oder konnten nur wenig lesen oder schreiben. Sie mussten unter so viel Ungerechtigkeit leiden. Und sie waren nicht in der Lage, für ihre Rechte einzutreten und sich selbst vor Gericht zu verteidigen. Ich wollte mich selbst und sie vor Gericht vertreten – und dafür musste ich von einer halben Analphabetin zur Juristin werden.

Aus der Haft heraus sind Sie dann gegen ein Gesetz vor Gericht gezogen, das in Uganda bei Mord automatisch die Verhängung der Todesstrafe vorsah. Sie mussten also Vertrauen in das Justizsystem haben, das Sie unschuldig hinter Gitter gebracht hatte.

Kigula: Offensichtlich hatte ich dieses Vertrauen. Bevor ich in die Haft gekommen war, war ich noch nie mit dem Justizsystem in Berührung gekommen. Ich war davon überzeugt, dass niemand ins Gefängnis geschickt wird, der unschuldig ist. Deswegen war ich so fest entschlossen, vor Gericht zu ziehen. Ich wusste, dass die Wahrheit ans Licht kommen würde, dass mir Gerechtigkeit widerfahren würde, dass alles gut wird. Ich war wirklich sehr zuversichtlich. Aber im Nachhinein denke ich, dass ich auch naiv war.

Ihre Klagen waren jedenfalls erfolgreich. Sie sind 2016 aus dem Gefängnis entlassen worden und können Ihre Geschichte nun in der ganzen Welt erzählen.

Kigula: Das ist sehr besonders für mich, weil ich dadurch so viele Menschen inspirieren kann. Ich weiß, dass viele andere das durchmachen müssen, was ich auch durchgemacht habe. Ich möchte, dass sie nicht den Glauben verlieren, dass alles möglich ist.

Wie reagieren Ihre Zuhörer – gerade hier in Europa – auf Ihre Erfahrungen?

Kigula: Ich hatte bislang die Möglichkeit, in drei europäischen Ländern über meine Erfahrungen zu sprechen – in den Niederlanden, in Belgien und in Deutschland. Die Reaktionen sind immer sehr positiv. Ich merke, dass ich Menschen motivieren kann. Aber sie inspirieren auch mich selbst dabei, weiterzumachen.

In Europa und Amerika haben Frauen unter dem Stichwort „Me Too“ in der vergangenen Zeit vermehrt Gewalt, Belästigung und Missbrauch angeprangert. Ist das auch in Afrika der Fall?

Kigula: Ja, das versuchen wir auch in Uganda, aber natürlich werden wir eingeschränkt von gesellschaftlichen Normen. Es wird von Frauen erwartet, dass sie unterwürfig sind. Viele leben in gewaltgeprägten Beziehungen, bleiben aber still und wollen nicht dagegen aufstehen und darüber sprechen. Sie befürchten, dass ihre Familien sie verleugnen. Sie befürchten, erniedrigt zu werden. Das ist eine Herausforderung.

Was wäre nötig, um das zu ändern – so dass mehr Frauen für ihre Rechte eintreten, so wie Sie es gemacht haben?

Kigula: Bildung ist das größte Geschenk, das man machen kann – das gilt für jeden. Bildung schafft Selbstvertrauen. Und das ist nötig, um mehr Frauen dazu zu bringen, über die Erfahrungen zu sprechen, die sie durchmachen mussten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.10.2018