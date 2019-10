Bildungsverein mit eigener Schule

Die Karl-von-Drais-Schule ist sein Aushängeschild: Am Freitag, 11. Oktober, 11 Uhr, feiert der Türkisch-Deutsche Bildungsverein (TDB) seinen 25. Geburtstag. Das Ganztags-Gymnasium und die Realschule in Neuostheim bereichern seit rund 13 Jahren die Mannheimer Bildungslandschaft – der TDB ist ihr Träger. Von Beginn an verstehe man sich als „Brücke zur Verständigung“, heißt es in einer Pressemitteilung: „Der Austausch von Erfahrungen, Visionen und Meinungen zwischen den Menschen ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Zusammenlebens unterschiedlicher Nationen und Kulturen. Dies hat auch im Denken und Handeln in den TDB-Einrichtungen einen festen Platz. Denn Dialogarbeit stärkt das gegenseitige Kennenlernen, die Offenheit und Aufrichtigkeit untereinander“, so der TDB. An der Jubiläumsfeier werde auch Oberbürgermeister Peter Kurz teilnehmen. bhr

