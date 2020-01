Bildungszentrum braucht Platz

Es hilft nicht mehr, wenn alle zusammenrücken: Der Platz in Neuostheim ist zu knapp, das Bildungszentrum der Bundeswehr wächst. Länger als geplant belegt es deshalb das ehemalige Kreiswehrersatzamt in der Seckenheimer Loretto-Kaserne. Die wird daher erst 2025 und nicht, wie vorgesehen, 2022 komplett für Wohnungsbau freigegeben.

Mehr Ingenieure

„Wir brauchen die Räume länger“, bestätigt Christoph Reifferscheid, der Präsident des Bildungszentrums. „Wir haben permanenten Aufwuchs, sind hier bis zur Halskrause voll“, formuliert er militärisch, was bedeutet, dass die Mitarbeiterzahl steigt. In diesem Jahr seien es etwa 20 Stellen mehr, weitere folgen. Hintergrund ist die sogenannte „Trendwende Personal“ durch geänderte sicherheitspolitische Rahmenbedingungen – nach langen Jahren des Schrumpfkurses wächst die Bundeswehr wieder.

Das Bildungszentrum in der Seckenheimer Landstraße in Neuostheim ist eine Bundesoberbehörde. Sie entstand 2013 aus der früheren Bundesakademie für Wehrverwaltung und Wehrtechnik und hat rund 600 Mitarbeiter, davon 260 in der Quadratestadt.

Das Bildungszentrum trägt die Gesamtverantwortung für den Bildungs- und Qualifizierungsprozess der Bundeswehr, für die Führungskräftefortbildung, die Aus-, Fort- und Weiterbildung aller zivilen Mitarbeiter. So bildet das Zentrum alle angehenden Ingenieure für die Truppe aus, derzeit 200. Seit 2014 gab es allein da eine Verdoppelung.

Neu hinzu kam eine wichtige Kernaufgabe: Ausbildung, damit die Bundeswehr attraktiv für Freiwillige ist. In Mannheim betreuen 50 feste Dozenten und über 1300 Gastdozenten pro Jahr 7800 Lehrgangsteilnehmer, bundesweit sind es 15 000. Dem Standort Mannheim unterstehen zudem Lehrbereiche in Berlin, Nienburg und Oberammergau, zehn Bundeswehrfachschulen sowie fünf Auslandsschulen. Das zentrale Prüfungsamt für alle Laufbahnprüfungen ist in einem Block der früheren Loretto-Kaserne untergebracht.

Wohnungsbau verzögert

Zudem gibt es weitere Außenstellen in der Region: In der früheren US-Siedlung Benjamin-Franklin-Village übernachten über 400, in den Schwetzinger Tompkins-Barracks 200 Lehrgangsteilnehmer, weil die Kapazitäten in Neuostheim nicht reichen. „Doch da läuft seit April der Neubau von Unterkünften auf unserem Gelände, da ist alles im Plan“, so Reifferscheid. Im Frühjahr 2021 sollen die Gebäude mit 506 neuen, modernen Zimmer fertig sein. Außerdem werden zwei Parkhäuser/Parkdecks auf dem Gelände an der Seckenheimer Landstraße gebaut. Das bedeutet Investitionen von rund 50 Millionen Euro. Nicht geklärt ist der zusätzliche Bürobedarf. „Wir prüfen, ob wir in Neuostheim etwas anmieten können, wenn wir in Seckenheim wirklich raus müssen“, so Reifferscheid.

Thomas Silberhorn, der Parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium, hat den Mannheimer Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel (CDU) direkt über die Verschiebung der Räumung in Seckenheim informiert. „Die Stärkung des Bildungszentrums in Mannheim ist für unsere Stadt ein wichtiges Zeichen“, begrüßte er einerseits die Entscheidung. „Die Bundeswehr gehört in das Herz der Gesellschaft und unserer Stadt“, so Löbel. Dennoch sei es natürlich ärgerlich, dass die Loretto-Kaserne in Seckenheim nun erst 2025 vollständig freigegeben werden kann, so dass sich die dortige städtebauliche Entwicklung erneut verzögern wird. „Das sind keine guten Nachrichten für Seckenheim“, sagte Löbel.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.01.2020