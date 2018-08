Billige Tickets, mehr Busse – reicht das?

Pro:

Von unserem Redaktionsmitglied Thorsten Langscheid

Wenn mehr Menschen auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen, fahren weniger Autos in die Stadtzentren und verursachen weniger Luftverschmutzung – das ist die Idee hinter den Verkehrsversuchen der Modellstädte. Sind die geplanten Preissenkungen und Angebotsverbesserungen der richtige Weg, um dieses Ziel zu erreichen?

Ja, die Versuche in den fünf Modellstädten sind ein richtiger Weg. Es ist zwar klar, dass eine nachhaltige Mobilitätswende mit radikalen Mitteln schneller erreichbar wäre – es geht aber „nur“ darum, die Stickoxid-Grenzwerte einzuhalten, die sich die Europäische Union (EU) selbst gesetzt hat. Die Belastungswerte liegen in Mannheim und Ludwigshafen bei 46 Millionstel Gramm pro Kubikmeter Luft (Jahresmittelwert 2017) und müssen auf unter 40 Millionstel Gramm – das ist die erlaubte Höchstgrenze – herunter.

Die Preissenkungen und Angebotsverbesserungen können das möglich machen. Ob es ausreicht, wenn rund 2,4 Millionen Fahrten im Jahr statt mit dem Auto mit Bus und Bahn in den Schwesterstädten zurückgelegt werden, und ob überhaupt so viele Menschen umsteigen, sollen die Experimente ja erst noch zeigen. Erfolgreiche Maßnahmen von hier sollen dann rasch auch andernorts umgesetzt werden – und umgekehrt natürlich genauso.

Wenn also beispielsweise das Ein-Euro-am-Tag-Ticket, das die Modellstadt Bonn testen will, besser funktioniert, könnte es auch hier eingeführt werden. Was zur Frage der Finanzierung führt. Im Gesamtpaket sind Reserven vorgesehen, damit besonders erfolgreiche Projekte nicht aus Kostengründen gleich wieder gestoppt werden müssen. Wie es ab 2021 weitergeht – wer also Billigtickets und den weiteren Ausbau des Nahverkehrsangebots für die übrigen 85 Städte und Gemeinden, die ebenfalls über der Stickoxid-Obergrenze liegen, finanziert – das ist im Augenblick völlig offen.

Da der Grenzwert aber dauerhaft eingehalten werden muss, ist klar, dass Bund, Länder und Gemeinden für die Zeit nach dem Modellversuch auch dauerhafte Finanzierungslösungen vorlegen müssen.

Kontra:

Von unserem Redaktionsmitglied Christian Schall

Günstigere Fahrkarten bringen noch keine bessere Luft. Angesichts der minimalen Preissenkung ist zu bezweifeln, dass tatsächlich mehr Menschen (dauerhaft) das Auto stehen lassen. Die Maßnahmen des Programms sind für Mannheim nicht attraktiv genug. Es fehlt etwa ein günstiges Kurzstreckenticket für eine Fahrt von vier bis fünf Haltestellen. Wer billiger fahren will, muss den eTarif wählen und dafür auch mit seinen Daten zahlen. Die Bonner Lösung mit einem Jahresticket für 365 Euro ist da schon lukrativer.

Das Mannheimer Problem liegt woanders: Als Oberzentrum zieht die Stadt viele Pendler und Kunden zum Einkaufen an. Verursacher der schlechten Luft sind also nicht die Mannheimer selbst, zumal sie bereits zuhauf den Nahverkehr oder Fahrräder nutzen. Die Menschen aus dem Umland werden aber weiterhin bevorzugt mit dem Auto in die Stadt strömen, denn sie profitieren von den beschlossenen Maßnahmen nur dann, wenn ihr Arbeitgeber ihnen ein Jobticket anbietet.

Großparkplätze am Stadtrand könnten ein erster Schritt sein, um zumindest in der Innenstadt den Autoverkehr zu reduzieren. Doch diese sind im Konzept nicht vorgesehen. Mittelfristig braucht es ein ganzheitliches Nahverkehrskonzept, das auch das Umland mit einschließt und einen Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel von der Haustür an fördert. Denn wer in Mutterstadt, Nußloch oder Einhausen erst einmal ins Auto steigt, um vielleicht den nächsten Bahnhof zu erreichen, wird lieber gleich sitzen bleiben und nach Mannheim weiterfahren, weil es im Endeffekt – trotz möglicher Staus – doch schneller und bequemer ist. So steht zu befürchten, dass die Maßnahmen nicht greifen und die Stickoxidwerte in zwei Jahren genauso schlecht sind wie heute.

