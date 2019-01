„Bin bereit, fast alles auszuprobieren“

Eine Tasse Kräutertee, das ist alles, was Tobias Krell, braucht, um in Mannheim anzukommen. Der 32-Jährige wirkt tiefenentspannt, als er im Cinemaxx auftaucht. Grüner Parker, rote Mütze, weiße Sportschuhe, schwarzer Rollkoffer. Es wird geduzt. Locker-lässig hüpft er an den Stehtisch zum Interview.

Ganz so, wie ihn viele aus dem Fernsehen kennen. Auf Kika beackert er für Kinder im Grundschulalter verschiedene Themen, stellt Fragen, sucht Antworten und checkt ab, was andere wissen wollen. Und eben deshalb wird er Checker Tobi genannt. Seit 2008 ist er das Gesicht dieser Sendung – und jetzt auch das zum Kinofilm „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“.

Traumjob mit Grenzen

Die Zeit ist knapp. Interviews, Autogramme, kurze Ansage im Kinosaal – und weiter: nächste Stadt, gleiches Programm. Der Zug aus Hamburg hatte 15 Minuten Verspätung, im Cinemaxx muss Checker Tobi jetzt einen Zahn zulegen. Gleich warten noch Landau, danach Frankenthal und am Abend Heidelberg. Macht nix. Tobi trinkt Tee und krempelt die Ärmel hoch.

Los gehts: Frage, Antwort. Das kennt er gut. Bei der „Rhein-Zeitung“ hat er mal gearbeitet, später dann bei DasDingTV. Journalist wollte er sein. Unbedingt. Das wusste er schon als Zehnjähriger. Damals begleitete er immer seinen Vater, der als Kameramann beim SWR arbeitete, zu Fußballspielen von Mainz 05 oder vom 1. FC Kaiserslautern und stand im Pressepulk am Spielfeldrand. Aber Zuschauen und Bilder einfangen, das war dem jungen Tobi schon damals zu unspektakulär – „dafür fehlt mir auch einfach der visuelle Blick“, sagt er im Cinemaxx: „Ich will machen.“

Und das tut er nun. Für seinen Kinofilm hat er die Kontinente bereist, war unter anderem im vereisten Grönland und im ausgetrockneten Indien. Er staunte, spürte, probierte und hinterfragte. „Ich habe wirklich einen Traumjob“, findet Checker Tobi. Aber quatschen – gerade bei einem großen Filmprojekt – einem nicht viele rein? Gibt es da nicht beispielsweise werbliche Zwänge, die Richtungen vorgeben, in die man gar nicht gehen will? „Ja, das war auch einer meiner ersten Gedanken“, erinnert sich Tobi an den Tag zurück, als ihm unterbreitet wurde, Teil eines Kinofilms zu werden. Aber: Es kam anders. „Wir sind in einem tollen Team das Projekt angegangen, mit Respekt voreinander und immer in einem guten Miteinander“, erzählt der 32-Jährige: „Und das Ergebnis ist tatsächlich sehr nah an mir dran.“ Jetzt – auf der Leinwand – habe besonders die Szene am Anfang eine magische Wirkung auf ihn. Die Bilder als er auf dem Krater eines gigantischen Vulkans entlang klettert. „Aber in Grönland zu stehen, mitten im Nichts“, das war für mich das beeindruckendste Erlebnis beim Dreh zu dem Film“, berichtet Tobi und breitet sein Arme aus, um die unendliche Weite zu untermauern.

All das erleben und ausprobieren zu können, sei für ihn tatsächlich das Größte, schwärmt der gebürtige Mainzer. Und wie ist es mit Grenzen? Darf ein Checker auch mal „Nein“ sagen, den Schwanz einziehen und einfach mal Angst haben? „Ich muss sagen, dass ich wirklich bereit bin, fast alles auszuprobieren“, zieht Tobi über sein Checker-Dasein Bilanz. „Aber es gab auch mal eine Szene, da musste ich passen“, berichtet er. Beim Schwimmbad-Check kletterte Tobi tatkräftig auf den Zehn-Meter-Turm und schließlich mit wackeligen Knien auch wieder hinunter. „Ich konnte es nicht“, sagt der 32-Jährige. „Und das war vielleicht gar nicht schlecht: Denn die Kinder sollen ruhig sehen, dass nicht immer alles funktioniert. Auch, wenn man es sich noch so fest vornimmt. Sie sollen wissen: Es ist nicht schlimm, sich mal etwas nicht zu trauen.“

Und wie viel Schrecken jagt einem Abenteurer das steigende Alter ein? Ist die Checker-Rente etwa schon in Sicht? „Nein“, lacht Tobi, „wir haben gerade verlängert, mindestens zwei Jahre bin ich noch dabei.“ Viel weiter denke er noch nicht, erklärt er. Mit dem Blick in weite Ferne könne er sich vielleicht vorstellen, auch mal eine Sendung für ein älteres Publikum zu machen. Ein Kulturmagazin zum Beispiel. Kino, Filme – „das hat mich schon immer fasziniert“, verrät er, und dort hatte er auch schon sein Plätzchen gefunden. Das war 2007, als er gerade bei der Berlinale angefangen hatte zu arbeiten und ihm dann der Checker-Posten bei Kika angeboten wurde. „Diese Entscheidung war nicht leicht“, erinnert sich Tobi. Aber wie das Leben eben so spielt . . . Jetzt hat Tobi Krell beides: Kino und Kika. Offenbar hilft Teetrinken.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019