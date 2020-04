Bio-Anteil steigt auf 40 Prozent

Wer versorgt die Schulen ab dem Spätsommer mit Mittagessen? Diese Frage stellt sich für die drei Gymnasien Johanna-Geissmar, Ludwig-Frank und Karl-Friedrich, für das Sonderpädagogische Zentrum Albrecht-Dürer sowie für Uhland-, Johannes-Kepler-, Astrid-Lindgren-, Franklin-, Hans-Christian-Andersen und Jungbuschschule. Eine Antwort darauf wird es nach der Ausschreibung geben, die zunächst der Bildungsausschuss des Gemeinderats einstimmig auf den Weg brachte. Die abschließende Entscheidung traf danach, ebenfalls einstimmig, der Hauptausschuss.

Die Unternehmen, die zum Zuge kommen möchten, müssen sich nach einer Leistungsbeschreibung richten, die die Stadt jetzt neu fasste: Die Verpflegung der Schüler solle künftig „unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten weiter verbessert werden“, betont die Verwaltung. Konkret heißt das: Der Bio-Anteil soll von 30 auf zunächst 40 Prozent gesteigert werden.

Zwei weitere Kita-Projekte

Perspektivisch sollen auch weitere Kriterien wie fairer Handel eine größere Rolle spielen“, betont Bildungsbürgermeister Dirk Grunert. Diese weiteren Qualitätsverbesserungen bei künftigen Ausschreibungen seien nun gemeinsam mit der Politik auch vor dem Hintergrund der zur Verfügung stehenden Mittel zu diskutieren. SPD-Vertreter im Bildungsausschuss regten an, bei künftigen Ausschreibungen ein Augenmerk auf „Inklusionsbetriebe“ zu richten – also Firmen, die Menschen mit Handicap beschäftigen.

An jeder Schule würden mindestens zwei Menülinien inklusive Getränk angeboten, so die Stadt. Ein Angebot sei dabei ovo-lacto-vegetarische Kost. Wer sich so ernährt, verzichtet auf den Verzehr von Fleisch oder Fisch, isst aber tierische Erzeugnisse wie Eier und Milchprodukte. Für Schüler mit Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien soll Sonderkost angeboten werden.

„Milchprodukte und Eier müssen zukünftig ausschließlich aus Bio-Erzeugung stammen, der weitere verbleibende geforderte Bio-Prozentanteil von 40 Prozent kann sich auf die Produktgruppen Kartoffeln, Nudeln, Reis, Hülsenfrüchte, Gemüse, Salat erstrecken“, erläutert die Stadtverwaltung.

Die Schüler bezahlen pro Menü drei Euro. Es bestehe aber die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen ein kostenfreies Essen zu bekommen. Auf Anregung aus der Politik will der Fachbereich Bildung zudem in einem Pilotprojekt an weiterführenden Schulen als weitere Menülinie eine vegane Linie anbieten und anschließend die Akzeptanz dieses Angebots auswerten.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat, auf Empfehlung des Bildungsausschusses, zwei Kita-Projekte der evangelischen Kirche zu fördern. Zum einen geht es um einen Neubau für die Kita Bruchsaler Straße auf der Rheinau. Das ermögliche nicht nur den Erhalt der beiden bestehenden Kindergartengruppen, sondern auch die Schaffung einer dritten. Das bestehende Gebäude soll aufgegeben werden, der Ersatzneubau entsteht auf dem bereits jetzt genutzten Gelände. „Bis zur Fertigstellung werden keine Betreuungsplätze wegfallen“, verspricht die Stadt. Danach stehen bis zu 60 Ganztagsplätze zur Verfügung. Die Stadt unterstützt das Projekt mit maximal 1,526 Millionen Euro.

Bis zu 2,352 Millionen Euro stellt die Stadt für einen Neubau in der Freiburger Straße 14 in Seckenheim zur Verfügung. Dort sollen vier Gruppen entstehen, die die Einrichtungen Zähringer Straße 52 und Freiburger Straße 14 (jeweils zwei Gruppen) ersetzen. Die beiden alten Kitas werden aufgegeben. Auch hier sollen bis zur Fertigstellung keine Betreuungsplätze wegfallen. Zur zeitlichen Umsetzung machte die Stadtverwaltung in beiden Fällen noch keine Angaben.

Besserer Brandschutz am LFG

Außerdem billigte der Gemeinderat die Brandschutzsanierung des Ludwig-Frank-Gymnasiums (LFG) – die Kostenschätzung liegt bei 4,49 Millionen Euro. Der Gemeinderat hatte im Rahmen des auf vier Jahre angelegten 100-Millionen-Euro-Programms zu Schulsanierungen das 4,2 Millionen-Euro-Projekt bereits beschlossen und gab jetzt sein endgültiges Votum zu der Einzelmaßnahme ab. Zuvor hatten dies auch der Bildungs- und der Hauptausschuss gebilligt.

Nach der Kostenermittlung kommt die Verwaltung auf 4,4 Millionen Euro. Sie beinhalten die Herstellung von Flucht- und Rettungswegen und die Ertüchtigung der Deckenkonstruktion. Die zusätzlichen 90 000 Euro fließen unter anderem in die Integration des ehemaligen Hausmeisterbüros in die Multimedia-Bibliothek, einen zusätzlichen Klassenraum und die Vergrößerung des Lehrerzimmers. Mit einem Sanierungsbeginn rechnet die Stadt bis Mitte des Jahres, mit einem Abschluss der Arbeiten bis Ende 2022.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020