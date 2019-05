Bionik-Grundlagen für jedermann

Die vierte Auflage des Bionik-Kongresses Baden-Württemberg findet heute und morgen, 6. und 7. Mai, in Mannheim statt. Am Dienstag werden in Vorträgen ab 9 Uhr im John-Deere-Forum die Grundlagen der Bionik – der Begriff setzt sich aus den Wörtern Biologie und Technik zusammen – erklärt, bevor die Teilnehmer nachmittags in Foren unter Anleitung von Experten studieren, wie bionisch-technische Problemlösungen erarbeitet wurden. Dahinter steckt die Idee, Menschen, die bisher noch nicht viel Erfahrung mit Bionik hatten, erste Schritte zu zeigen, wie sie ohne Biologie- oder Zoologie-Kenntnisse aus der Natur lernen und Innovationen anstoßen können. Heute Abend findet die kostenlose öffentliche Eröffnung im Karl-Völker-Saal der Hochschule Mannheim (Gebäude A) statt, an der Schirmherrin Katrin Schütz, Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, teilnimmt. Organisiert hat den Kongress Professor Peter M. Kunz vom Institut für Biologische Verfahrenstechnik der Hochschule. red/lok

