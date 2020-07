Bis Oktober abgesagt

Im ganzen Jahr 2020 wird es auf dem Neuen Meßplatz wohl keinen Krempelmarkt mehr geben. Schon die Trödler-Treffs im März und April waren wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, die Veranstaltung am 4. Juli abgesagt worden. Nun hat das Krempelmarktkomitee auch die weiteren vorgesehenen Termine am 5. September und 24. Oktober gestrichen. Ob der Markt am 21. November stattfinden kann, ist zweifelhaft.

Großes Jubiläum ausgefallen

„Es ist traurig, aber nicht zu ändern“, so Uwe Gieseler. Vorsitzender vom Trägerverein mit dem Titel Projekt Freiraum, der eigentlich in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen des Krempelmarktes groß feiern wollte. Den ersten Krempelmarkt der neuen Generation gab es 1970 auf dem Parkplatz in N 1, wo heute das Stadthaus steht. Die Männer der ersten Stunde waren Fritz Gärtner aus Käfertal und der – inzwischen verstorbene – frühere „Mannheimer Morgen“-Redakteur Dieter Preuss. Die Ehrenamtlichen verstanden sich als Bürgerinitiative und nannten sich Krempelmarktkomitee.

Vom Paradeplatz wanderte der Krempelmarkt über Borelly-Grotte und Goetheplatz rund ums Nationaltheater auf den Neuen Messplatz. Die Überschüsse der Standgebühren werden stets gespendet für soziale, ökologische oder kulturelle Projekte. Doch dieses bürgerschaftliche Engagement erfahre nun „eine Delle“, so Gieseler, „die unseren Handlungsspielraum stark einschränkt“. Dennoch bereite der Verein „eine größere Zuwendung“ aus den Erlösen der Vorjahre vor. pwr

