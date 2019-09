Bis zu 3500 Rostock-Fans kommen nach Mannheim

570 Kilometer Luftlinie ist Rostock von Mannheim entfernt. Mit dem Auto braucht man acht Stunden, mit der Bahn in der Regel noch länger. Doch die Fans vom FC Hansa schreckt das nicht ab. Zum Auswärtsspiel am Sonntag im Carl-Benz-Stadion (13 Uhr) rechnet die Mannheimer Polizei mit 3000 bis 3500 Rostock-Anhängern. Für sie ist die komplette Westtribüne reserviert. Die hat in den letzten Jahren

...