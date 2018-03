Bis zu 80 Wohnungslose in Mannheim

Anzeige

Über die Anzahl obdachloser Menschen gibt es in Mannheim keine offizielle Statistik. Zuletzt gaben Verantwortliche der Stadt aber geschätzt 40 bis 80 Wohnungslose an. Eine Zahl, von der auch Stefanie Schweda von der Tagesstätte für Wohnungslose der Caritas ausgeht: „Zu uns kommen täglich etwa zwischen 60 und 90 Personen, von denen haben vielleicht zwei Drittel keine eigene Wohnung.“ Viele von ihnen kommen aus dem EU-Ausland. Zur Entwicklung der Zahlen sagt Schweda: „Ich habe nicht das Gefühl, dass es mehr werden. Vielleicht steigen die Zahlen, wenn die Bleiberechte für die Flüchtlinge geklärt sind, zurzeit haben wir hier aber keinen einzigen obdachlosen Geflüchteten.“

Für Wohnungslose gibt es in Mannheim Angebote von unterschiedlichen Stellen: Die Caritas bietet neben den Schutzräumen für Obdachlose in D6 die „Oase“ speziell für Frauen an. Auch eine Kleiderkammer wird organisiert, Übernachtungsmöglichkeiten hingegen nicht. Das Projekt Freezone richtet sich an Kinder und Jugendliche ohne eigenes Zuhause. Die Stadt hält 130 Betten für obdachlose Menschen bereit. Außerdem gibt es einen sogenannten Kältebus: Fallen die Temperaturen nachts unter null Grad, werden Decken und Tee verteilt und Menschen, die es wollen, in die Notunterkünfte gebracht.

Jetzt soll das Projekt „Ikosaeder“ hinzukommen, damit sich die Obdachlosen vor der Kälte schützen können. „Ich finde das spannend. Von der Umsetzung lasse ich mich aber überraschen“, sagt Schweda von der Caritas: „Und schön, dass die Idee in Mannheim realisiert werden soll und man hier in den Austausch geht.“ Sie findet es schade, dass nur im Winter über das Thema gesprochen werde, denn „es gibt auch im Sommer Obdachlose“. Die Stadt war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. cvs