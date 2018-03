Bis zu fünf Felder gleichzeitig bearbeitet

Anzeige

Mannheim.Die „Fasnachtspause“ auf den Planken ist vorbei, die Arbeiten laufen wieder, Baufortschritte sind jetzt deutlicher zu erkennen, die ersten Bereiche vor den Quadraten D 1, E 1, O 7, am Plankenkopf vor O 7 und den kompletten Fahrbereich der Stadtbahnen haben die Bauherren bereits freigegeben. Gestern präsentierten die Stadt, die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) und die MVV ihre Zeit- und Bauplanung für die restlichen Bereiche bis zum Ende des Projektes im Frühjahr 2019. Dann sollen die neuen Planken der Stadt übergeben werden.

Während der Baupause über die Weihnachtszeit haben die Planer hinter den Kulissen Abläufe und Zeiten für die Jahre 2018 und 2019 überarbeitet. Eingeflossen sind dabei nicht nur die Erfahrungswerte aus den vergangenen Monaten seit dem Baustart im Frühjahr 2017, sondern vor allem auch die Anregungen und Wünsche von Handel und Gastronomie. Gemeinsam mit Vertretern des Handels und mit den Baufirmen haben die Planer jedes einzelne Baufeld und jede Bauzeit noch einmal unter die Lupe genommen und um Kompromisse gerungen.

Ergebnis: In der kalten Jahreszeit mit geringerer Besucherfrequenz werden gleichzeitig mehrere – bis zu fünf – Baufelder bearbeitet. So sollen die Bereiche mit Gastronomie ab dem Beginn der umsatzstarken Zeit im Frühling großteils uneingeschränkt nutzbar sein. In der wärmeren Jahreszeit will man die Anzahl der Baufelder in den Planken auf jeweils maximal drei reduzieren. Nach der baustellenfreien Weihnachts- und Winterpause in diesem Jahr geht es dann ab Anfang Januar 2019 mit bis zu vier Baufeldern gleichzeitig in den Endspurt.