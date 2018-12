… bis zur Rückkehr vieler Rockgrößen

Juni

5. Juni: Status Quo rocken im Zelt

Frontmann Francis Rossi und seine Boogierock-Institution Status Quo sind unermüdlich live unterwegs. Ganz im Sinne ihres größten Hits „Rockin’ All Over The World“ rocken sie in der ganzen Welt und kehren am 5. Juni nach Mannheim zurück, um erstmals beim Zeltfestival auf dem Maimarktgelände aufzutreten.

7. Juni: Rock am Ring/Rock im Park mit härterer Kost

Das Geschwisterfestival Rock am Ring/Rock im Park ist 2018 nach Jahren voller bedrohlicher Wetterkapriolen und einer Terrorwarnung 2017 erstmals wieder störungsfrei über die Bühnen am Nürburgring und in Nürnberg gegangen. 2019 locken die Veranstalter Andre und Marek Lieberberg vom 7. bis 9. Juni mit härter Kost: Neben den Ärzten sind Metal-Schwergewichte wie Slipknot und Tool die Zugpferde. Weitere Hauptattraktionen dürften Auftritte der Smashing Pumpkins, Slash feat. Myles Kennedy & The Consprators, Marteria & Casper, Alligatoah oder Arch Enemy sein.

14. Juni: Neunte Auflage des Maifeld Derbys

Die letzten Festivalauflagen haben mit grandiosen Auftritten von James Blake, Dinosaur Jr., Kate Tempest, Primal Scream, den Eels oder den Editors die Latte sehr hoch gelegt. Aber nach bisher acht Maifeld Derbys kann man sehr zuversichtlich sein, dass die Veranstalter um Timo Kumpf vom 14. bis 16. Juni wieder ein hochkarätiges Indie-Pop-Aufgebot mit vielen Entdeckungen für die vier Bühnen um und im Mannheimer Reitstadion zusammenstellen werden.

19. Juni: Lynryd Skynyrd verabschieden sich

Ein letztes Mal „Sweet Home Alabama“ live hören? Das ermöglichen die Südstaatenrocker Lynyrd Skynyrd auf ihrer „Farewell“-Abschiedstournee, auf der sie am 19. Juni in der Frankfurter Festhalle zu hören sind. Mit von der Partie sind die unter anderem angestammten Gitarristen Gary Rossington und Rickey Medlocke, die den charakteristischen Sound der Band prägen.

20. Juni: Internationale Schillertage im Nationaltheater Mannheim

Die Internationalen Schillertage am Nationaltheater Mannheim finden vom 20. bis 30. Juni bereits zum 20. Mal statt. Längst haben sie sich weit über Mannheim hinaus einen Namen gemacht. Es ist die erste Festivalnummer des neuen Schauspielintendanten des Nationaltheaters Christian Holtzhauer.

21. Juni: Southside/Hurricane

Sänger Robert Smith mit seiner Band The Cure, die Foo Fighters, Mumford & Sons, Die Toten Hosen und viele mehr gehören zum Staraufgebot, das vom 21. bis 23. Juni beim Doppelfestival Southside/Hurricane in Neuhausen ob Eck auftreten wird.

28. Juni: Ludwigshafen feiert Stadtfest

60 Stunden Livemusik auf drei Bühnen sind beim dreitägigen Stadtfest vom 28. bis 30. Juni in Ludwigshafen wieder zu erwarten.

28. Juni: Rheinland-Pfalz-Tag

Das dreitägige Landesfest findet diesmal vom 28. bis 30. Juni im pfälzischen Annweiler statt.

29. Juni: Bauhaus-Juniorengala

Die besten Nachwuchsleichtathleten der Welt treffen sich am 29. und 30. Juni in Mannheim. Zum 26. Mal findet im Michael-Hoffmann-Stadion im Pfeifferswörth die Bauhaus-Juniorengala statt.

Juli

2. Juli: Panikrocker Udo Lindenberg muss nachlegen

Schon Udo Lindenbergs letztes Album „Stärker als die Zeit“ (2016) klang irgendwie nach Lebensbilanz. Dann erschien vor Weihnachten auch noch die Karriereschau „Das Vermächtnis der Nachtigall (1983-1998)“ mit 20 CDs, einer DVD und Buch. Dabei ist der Panikrocker trotz seiner 72 Lenze live immer noch eine quicklebendige Attraktion. Und gefragt wie nie, so dass beim Tour-Nachschlag in der Mannheimer SAP Arena am 2. und 3. Juli gleich zwei Konzerte auf dem Plan stehen. Inhaltlich verspricht Lindy neben einem völlig neuen Programm eine „Fülle von musikalischen Panik-Komplizen und jeder Menge visueller Überraschungen“.

6. Juli: Mark Knopfler erinnert an Dire Straits

Jahrelang hat Star-Gitarrist und Sänger Mark Knopfler seine musikalischen Wurzeln zwischen Country, Skiffle, Folk und Blues erforscht. Nun erinnert er auf dem Album „Down The Road Whereever“ stellenweise klanglich und textlich an die erfolgreichen Zeiten seiner Stadionrockband Dire Straits. Auch dies mit meist leisen, aber stets hochvirtuosen Tönen. Das verspricht viel für seinen Auftritt am 6. Juli in der SAP Arena.

10. Juli: Sängerin Pink fliegt wieder

Der auch luftakrobatisch hochbegabte US-Popsuperstar Pink fliegt wieder – und will dabei so hoch hinaus, wie noch nie in Deutschland. Die 39-Jährige spielt auf ihrer bisher größten Tournee in Fußball-Stadien – etwa am 10. Juli in der Stuttgarter Mercedes Benz Arena und am 22. Juli Commerzbank Arena Frankfurt. Dass sie derartige Besuchermassen begeistern kann, hat die Grammy-Gewinnerin unter anderem im Juli 2007 vor mehr als 135 000 Zuschauern bei der Arena Of Pop vor dem Mannheimer Schloss unter Beweis gestellt.

13. Juli: Rammstein kehren zurück

Das letzte Rammstein-Album stammt aus dem Jahr 2009, der Nachfolger soll im Frühjahr erscheinen. Die zehn dazugehörigen Konzerte auf der ersten flächendeckenden Stadion-Tournee der zehnfachen Echo-Gewinner sind schon seit Monaten ausverkauft. So auch der Auftritt von Sänger Till Lindemann, Gitarrist Richard Z. Kruspe und Co. am 13. Juli in der Frankfurter Commerzbank Arena. Ein Zusatzkonzert ist ausgeschlossen, wie Veranstalter MCT auf Anfrage mitteilt.

26. Juli: Drei Open Airs in Weinheim

Am 10. Juni 2018 hat Dieter Thomas Kuhn trotz feuchter Witterung auf der Ladenburger Festwiese begeistert. Sein jährliches Open Air in der Metropolregion bestreitet der Schlagerbarde aus Tübingen in diesem Jahr am 27. Juli im Weinheimer Schlosspark. Während der Hirschberger Veranstalter Demi bis Redaktionsschluss für eine Fortsetzung der Reihe in Ladenburg noch kein adäquates Programm gefunden hat, reihen sich um die Weinheimer Kuhn-Show zwei weitere Events: Am 26. Juli spielen die Bremer Deutschrocker Revolverheld am Schloss, am 28. Juli folgt ein kleines Festival mit Deutschpop-Star Max Giesinger, Sängerin Lea, Tom Gregory und Moritz Garth.

27. Juli: Straßentheaterfestival

Zu den kulturellen Höhepunkten in Ludwigshafen zählt seit Jahren das

Internationale Straßentheaterfestival – mit Besuchern aus der ganzen Region. 2019 findet es am 27. und 28. Juli statt.

August

2. August: Musik im Park mit Michael Patrick Kelly

Am 18. August 2018 feierte der neue „Voice Of Germany“-Juror Michael Patrick Kelly das 20-jährige Bestehen des Musiktheaters Rex mit einem Freiluftkonzert am Kloster Lorsch. 2019 kehrt er in die Region zurück, um am 2. August vor ähnlich historischer Kulisse in der Reihe Musik im Park am Schwetzinger Schloss aufzutreten.

2. August: Backfischfest Ketsch

Ein Festgelände mit umfangreichem Vergnügungspark, ein großes Festzelt mit viel Musik und viel Fisch in allen erdenklichen Variationen – das ist es, was jedes Jahr mehr als 150 000 Besucher aus der ganzen Region anlockt. Wer das Backfischfest voll auskosten möchte braucht Kondition, denn es findet vom 2. August bis 11. August auf dem Festivalgelände in Ketsch statt.

3. August: Christian Habekost beim Seebühnenzauber

Er ist zwar inzwischen Bad Dürkheimer, aber immer noch eine Comedygröße in Mannheim: Deshalb kann Kabarettist Christian „Chako“ Habekost mit seinem aktuellen Programm „De edle Wilde“ auch nach zahlreichen Auftritten im Capitol und der Region beim Seebühnenzauber im Luisenpark mit voll besetzten Rängen rechnen. Am 3. August ist er dort zu Gast.

9. August: Speyerer Kaisertafel

„Kochkunst, Trinkkultur und Speyerer Lebensfreude“ lautet das Motto: Die Gourmetmeile in Speyer lockt vom 9. bis 11. August 2019 mit erlesenen Speisen, edlen Weinen und erfrischenden Bieren.

25. August: Open Air mit Metallica

Ihr Konzert am 16. Februar 2018 war ein Meilenstein in der Geschichte der SAP Arena und selbst für erfolgsverwöhnte Metal-Giganten wie Metallica ein außergewöhnlicher Triumph. Denn so ein perfektes Zusammenspiel von Band, Publikum und Sound des fast intim wirkenden Konzerts erlebt man in dieser Größenordnung selten. Am 25. August spielen sie ein Open Air auf dem Maimarktgelände.

September

6. September: Speyerer Altstadtfest

Wenn sich am Freitag, 6. September, ab 19 Uhr die Speyerer Alstadt zwischen Fischmarkt und Sonnenbrücke mit Leben füllt, heißt es wieder: Feiern im Herzen von Speyer beim Altstadtfest.

6. September: Wurstmarkt

Mit jährlich mehr als 600000 Besuchern ist der Bad Dürkheimer Wurstmarkt das größte Weinfest der Welt. 2019 beginnt der Wurstmarkt am 6. September und endet am 16. September.

21. September: Chris Tall nimmt sich Papa vor

Comedy-Star Chris Tall schaffte den Durchbruch auf die großen Arena-Bühnen mit Gags über seine Mutter. Mit seinem Programm „Und jetzt ist Papa dran“ will er am 21. September in der Heimatstadt seines Förderers Bülent Ceylan die SAP Arena füllen.

21. September: Tag der Familie

Im Luisenpark präsentieren sich am 21. September verschiedenste Institutionen und Vereine mit Angeboten für Kinder und Familien, der Eintritt ist an diesem Tag frei. Anlass ist der Weltkindertag.

28. September: Oktobermess

Die Mannheimer Oktobermess ist das größte Volksfest der Region. Vom 28. September bis 13. Oktober erwartet die Besucher auf dem Neuen Meßplatz ein Bierzelt, Sonderprogrammtage und Feuerwerke.

Oktober

10. Oktober: Hazel Brugger verblüfft

Die schweizerisch-US-amerikanische Kabarettistin und Poetry-Slammerin ist erst 25 Jahre alt, aber schon eine feste Größe in populären deutschen Satiresendungen. Am 10. Oktober führt sie ihr prall gefüllter Tourneekalender in die Alte Feuerwache Mannheim.

11. Oktober: Cher kommt nach Mannheim

Im Rahmen von fünf Konzerten ihrer „Here We Go Again Tour“ in Deutschland tritt Cher am Freitag, 11. Oktober, 20 Uhr, in der SAP Arena auf.

17. Oktober: Seeed auf Tour

Die Berliner Dancehall-Popkönige Seeed mussten im Mai 2018 mit dem überraschen Tod ihres dritten Frontmanns Demba Nabé alias „Boundzound“ einen schweren Verlust hinnehmen. Aber obwohl ihre 2019er Tournee kurz vorher angekündigt worden war, hält die nun nur noch zehnköpfige Band um die Sänger Peter Fox und Delle an ihren Konzertplänen fest. Für ihre Show am 17. Oktober in der SAP Arena gibt es allenfalls noch vereinzelte Karten.

November

5. November: Sarah Connor singt weiter deutsch

Mit ihrem ersten deutschsprachigen Album „Muttersprache“ (2015) ist Sängerin Sarah Connor künstlerisch und erfolgstechnisch in eine neue Dimension vorgestoßen. Mit ihrer zweiten deutschen Platte kehrt sie am 5. November in die Mannheimer SAP Arena zurück.

8. November: Michael Bublé und die Liebe

Zwischen 2006 und 2014 hat Michael Bublé sein Publikum in der SAP Arena fast verdoppelt. Am 8. November könnte er erstmals den Sold-Out-Award für ein ausverkauftes Haus in Mannheim erhalten. Schließlich singt kaum jemand so gekonnt und zuckersüß über Liebe, wie er es auf seinem neuen Album „Love“ tut.

9. November: „Die drei ???“ feiern Jubiläum

Schon im März 2014 haben die „Die drei ???“ mehr als 10 000 Fans ihrer Hörspielreihe in die SAP Arena gelockt. Zur Feier ihres 40-jährigen Bestehens kehren die Original-Sprecher der Kult-Detektive Oliver Rohrbeck („Justus Jonas“), Jens Wawrczeck („Peter Shaw“) und Andreas Fröhlich („Bob Andrews“) am 9. November wieder dorthin zurück.

Dezember

11. Dezember: Naidoo feiert Jubiläum

Seinen ersten bundesweiten Hit „Freisein“ hatte Xavier Naidoo 1997. Er begeht 2019 sein 25. Karrierejubiläum unter anderem mit der „Hin und weg“-Tournee, bei der am 11. Dezember ein Heimspiel in der SAP Arena auf dem Programm steht.

