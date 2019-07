Bischof fordert Nähe zu den Menschen

Ein fesches „Ole!“ – solch ein Wort erwartet an dieser Stelle niemand. Vorher ist alles sehr festlich, sehr würdevoll. Doch fröhlich, mit Flamenco nämlich, endet der Festgottesdienst zum Patrozinium in der einschließlich der Emporen mit mehr als 800 Gläubigen überfüllten Jesuitenkirche. Mit dem Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer wird da nicht nur das Patronatsfest des Heiligen gefeiert, dem die Kirche geweiht ist, sondern auch der 60. Geburtstag von Stadtdekan Karl Jung.

„Ein Nebeneffekt“ sei die Feier seines Geburtstags nur, sagt Karl Jung in der Begrüßung bescheiden – wenn auch klar ist, dass der enorme Andrang überwiegend ihm gilt. „Wunderbar“ sei das voll besetzte Gotteshaus, so Jung, und „wunderbar“ nennt auch der Bischof die Jesuitenkirche. Mit dem Dekan ist er seit 32 Jahren befreundet, seit beide zusammen den Weihekurs besuchten. „Er war unser Kurssprecher, er sollte die Wilden aus dem Norden erziehen“, so Wilmer über Jung.

Vergleich mit Mandela

Doch bis auf einen Satz von Wilmer und eine Fürbitte geht es in dem Festgottesdienst wirklich nicht direkt um Jung. Dieser sei „allein zur großen Ehre Gottes“, so der Bischof. Er spannt vielmehr einen Bogen vom Heiligen Ignatius von Loyola (1491-1556), dem Mitbegründer des Jesuitenordens und Schutzheiligen der Jesuitenkirche, zu Nelson Mandela (1818-2013). Für Wilmer ist der, wie er sagt, „Kämpfer gegen die unsägliche Rassentrennung“ in Südafrika, 27 Jahre eingekerkert und von seinen Wächtern drangsaliert, ein Vorbild. Mandela sei fest überzeugt gewesen, dass „in jedem Menschen ein Funke Gottes ist“, auch bei seinen Unterdrückern. Und Gott sei „immer auf der Seite der Schwachen“. Er wolle stets, „dass die Kirche bei den Menschen ist“, so der für häufige Kritik an kirchlichen Strukturen bekannte Hildesheimer Bischof: „Gott kommt es auf den Menschen an, nicht auf die Institution!“

Nah bei den Menschen – das ist dann aber genau jene Eigenschaft von Karl Jung, die nach dem Gottesdienst viele Gratulanten in ihren Grußworten hervorheben. „Du bist ein Geschenk für unsere Stadt“, gratuliert Erster Bürgermeister Christian Specht: „Wir brauchen in unserer Stadt mehr Menschen, die einen guten Draht zum lieben Gott haben“, so Specht unter dem Beifall der Zuhörer. Er würdigt Jung als „Brückenbauer, der verbindet“ und Mensch, der „Dinge klar ausspricht und beim Namen nennt“. Der Dekan spreche nicht nur Gläubige an, „sondern auch welche, die zweifeln“. Er sei „nah bei den Menschen“, man kenne ihn auch vom Radfahren, Tanzen, Fußballspielen. „Er ist zum echten Mannheimer geworden“ und wurde nach fünf Jahren im Amt schon Bloomaul, „das ist Rekord“, so Specht.

Sehr persönliche Worte wählt auch der evangelische Dekan Ralph Hartmann. „Es ist erstaunlich, wie gut du aussiehst mit 60“, so Hartmann. „Wir schöpfen aus den gleichen Quellen, wenn auch die Wege etwas unterschiedlich sind. Aber es verbindet uns mehr, als was uns unterscheidet“, dankt Hartmann für „Freundschaft und Miteinander in der Ökumene“. Die Öffnung der Kirche zur Stadtgesellschaft sowie Jungs Einsatz für neue Strukturen stellt Hansheinrich Beha, Vorsitzender des Dekanatsrates, in den Mittelpunkt. Jung habe „Probleme früh erkannt und Lösungen gesucht“. „Große Tatkraft und höchstes Engagement“ sowie die „kommunikative und verbindende Art und Weise“ von Jung rühmt Bernhard Hübner, der Pfarrgemeinderatsvorsitzende.

Dann gibt es tatsächlich Flamencotänze direkt am Altar – ebenso wie ein Kreuz aus Santiago de Compostela ein Geschenk von Pfarrer Diego Elola und der von ihm geführten spanischsprachigen Gemeinde.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019