Bisher 170 geeignete Spender gefunden

„Das Blutplasma ehemaliger Covid-Patienten ist eine mögliche Behandlungsoption im Kampf gegen das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2.“ Das teilt das Universitätsmedizin Mannheim (UMM) in einer Presseerklärung mit. Die darin enthaltenen Antikörper könnten schwer erkrankte Patienten dabei unterstützen, die Krankheit zu überwinden.

Das Institut für Transfusionsmedizin und Immunologie der UMM hatte bereits im April eine bundesweite Initiative gestartet und identifizierte inzwischen mehr als 170 ehemalige Covid-Patienten aus der Region, die sich für eine Plasmaspende eignen. Die Landesbehörden haben inzwischen die Erlaubnis zur Herstellung dieses Plasma-Medikamentes erteilt. „Das Plasma dieser ehemaligen Patienten ist enorm wertvoll“, sagt der Direktor des Instituts, Harald Klüter. Weil es bislang noch kein zugelassenes Medikament zur Behandlung von Covid-19 gebe, sei das Blutplasma gesundeter Patienten eine Behandlungsoption.

Das UMM-Institut hat in den vergangenen Wochen gemeinsam mit Instituten des DRK Blutspendediensts Baden-Württemberg-Hessen über 1000 potenzielle Plasmaspender aus ganz Deutschland auf ihre Spendetauglichkeit überprüft. Mehr als 170 Personen waren nach überstandener Erkrankung dazu bereit, Plasma zu spenden und seien dafür geeignet, so die UMM. „Das Blutplasma soll direkt bei Patienten mit mittelschweren und schweren Erkrankungsverläufen eingesetzt werden“, heißt es in der Mitteilung. Die Wirksamkeit werde derzeit in klinischen Studien analysiert.

Mit dem Einschluss des ersten Patienten in Mannheim rechnen die Verantwortlichen in den nächsten Wochen. Es sei wichtig, „dass wir bei einer erneuten Erkrankungswelle die Voraussetzungen für eine schnelle klinische Überprüfung dieser Behandlungsoption haben“, betont der Studienleiter Thomas Kirschning, Geschäftsführender Oberarzt der Intensivmedizin an der UMM. baum/zg

Info: Infos und Bewerbung zur Studie unter www.blutspende.de/rkp

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.06.2020