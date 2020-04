Bislang 436 nachgewiesene Infektionen

Zwei neue Fälle hatte die Stadtverwaltung am Samstagabend gemeldet, am Sonntagabend kam kein weiterer dazu – damit ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Mannheim übers Wochenende nur leicht gestiegen – auf insgesamt 436.

„Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben“, heißt es in der Mitteilung vom Sonntagabend erneut. Bislang seien in Mannheim 330 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gab es in der Stadt bislang insgesamt sieben.

Unter der Nummer 0621/2 93 22 53 ist das Rathaus-Infotelefon zu erreichen, das Fragen rund um das Coronavirus beantwortet. Die Zeiten: Montag bis Freitag von 7.30 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 15 Uhr. imo

