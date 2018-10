Bislang 60 000 selbstlose Helfer geehrt

Sie helfen, ohne lange zu überlegen, ohne auf die Uhr zu schauen oder darauf, ob die Hände schmutzig werden. Oft sind es Gesten, die Menschen zu Helden des Alltags – und damit zu „Kavalieren der Straße“ – machen. Seit den 1950er Jahren zeichnet eine Arbeitsgemeinschaft deutscher Tageszeitungen, zu der der „Mannheimer Morgen“ gehört, Menschen aus, die in Notlagen geholfen haben. Ob Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer oder Motorradfahrer – alle können als „Kavalier der Straße“ von Lesern vorgeschlagen werden.

Derzeit sind rund 30 regionale und überregionale Tageszeitungen in der Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen. Sie ist Mitglied im Deutschen Verkehrssicherheitsrat und steht unter der Schirmherrschaft des Bundesverkehrsministers. Andreas Scheuer (CSU) lässt es sich auch nicht nehmen, die Urkunden für die „Kavaliere der Straße“ persönlich zu unterzeichnen. Dazu gibt es für die Preisträger eine Ehrennadel und eine Plakette.

Zwei gewählte Sprecher, stets ein Journalist und ein Verleger – zurzeit sind das Hans Klemm (ehemaliger Chefredakteur des „Neuen Tag“, Weiden) und Hermann Fetsch (Verlagsleiter des „Donaukurier“, Ingolstadt) vertreten die Arbeitsgemeinschaft nach außen. Geschäftsführer ist der ehemalige Chefredakteur der „Süddeutschen Zeitung“, Gernot Sittner.

Ritterlicher Geist verbreitet

Die „Süddeutsche Zeitung“, die schon einige Jahre zuvor mit der Aktion „Kavalier am Steuer“ vorangegangen war, übernahm in der Gründungszeit eine Führungsrolle und schrieb damals: Ziel sei „eine weitere Verbreitung jenes ritterlichen Geistes, der sich in selbstverständlicher Zuvorkommenheit und Hilfsbereitschaft aller Verkehrsteilnehmer auf unseren Straßen ausdrückt“. Mit großem Engagement stellte sich auch der verstorbene Herausgeber des „Mannheimer Morgen“, Rainer von Schilling, hinter die Auszeichnung für vorbildliches Verhalten im Straßenverkehr. Seit der Gründung wurden deutschlandweit an die 60 000 Verkehrsteilnehmer als „Kavalier der Straße“ ausgezeichnet.

Unter dem Titel „Vorfahrt für sicheres Fahren – Jugend übernimmt Verantwortung“ startete der „Kavalier der Straße“ 2008 ein neues Projekt zur Verkehrserziehung in den Schulen. Es transportiert die Themen Verkehrssicherheit und partnerschaftliches Verhalten im Straßenverkehr in den Unterricht.

Zur Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft – diesmal ist es die 59. – sind jeweils die „Kavaliere“ eingeladen – in diesem Jahr nach Mannheim. Vorschlagen kann jeder Verkehrsteilnehmer jeden anderen. Verleihungsgründe sind etwa Hilfeleistungen nach Verkehrsunfällen, besonders rücksichtsvolles, partnerschaftliches Verhalten im Straßenverkehr, geistesgegenwärtiges Verhalten bei Unfällen oder das Verhindern von Unfallflucht. Beim „Mannheimer Morgen“ besteht der Ausschuss, der darüber entscheidet, wer zum „Kavalier der Straße“ ausgezeichnet wird, aus dem Mannheimer Polizeipräsident Thomas Köber, „MM“-Chefredakteur Dirk Lübke, „MM“-Projektredakteur Stephan Eisner und Eva Syring aus dem „MM“-Redaktionssekretariat. se

