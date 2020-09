Bismarckdenkmal verhüllt

Am Donnerstagabend ist es zu einem Polizeieinsatz am Bismarckdenkmal in der Schwetzingerstadt gekommen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Fünf Personen hatten die Statue mit einer schwarzen Plane und einer Rettungsdecke verhüllt. Ein 68-Jähriger gab sich als Verantwortlicher zu erkennen, heißt es von der Polizei. Nach seiner Auskunft sollte es sich um eine „künstlerische Aktion“ handeln, so die Beamten. Die Statue wurde nicht beschädigt, die Fortsetzung der Aktion untersagt. Die Gruppe hättedann, „ zunächst widerwillig“ die Verhüllungen entfernt, so ein Polizeisprecher. Nach Personalienaufnahme gab es Platzverweise. Die Redaktion erreichte im Nachhinein ein Bild, wohl von den Aktivisten selbst. An die Bismarckstatue hängten sie ein Schild mit der Aufschrift: „Ich bin an allem Schuld, verzeiht mir“. see

