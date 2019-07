Bismarckstraße wird Samstagabend gesperrt

Kein Bremsen soll die feinen Arien von Rossini, Bellini oder Donizetti stören, kein Motorengeräusch Carl Maria von Webers Ouvertüre zum „Freischütz“ unterbrechen, kein Hupen beim Duett aus „Die lustigen Weiber von Windsor“ ertönen, keine Reifen bei Humperdincks sinnlicherm Abendsegen aus „Hänsel und Gretel“ quietschen: Während des Open-Air-Konzerts „Schloss in Flammen“ am Samstagabend wird die Bismarckstraße vor der barocken Residenz von 19 Uhr an in beiden Fahrtrichtungen bis nach 23 Uhr gesperrt. Jeweils in Höhe der Quadrate A 2/A 3 (Hedwigsklinik) ab dem Wender und Richtung Ludwigshafen in Höhe der Quadrate L 3/L 4 stehen die Sperrungen. Die Stadt empfiehlt Autofahrern, die Bismarckstraße insbesondere über den Ring zu umfahren. Auch die Otto-Selz-Straße hinter der Uni ist dicht, und zwar ab Samstag um 6 Uhr bis nach Konzertende für die Abbauarbeiten.

Während des Feuerwerks (etwa 22.40 Uhr bis 23 Uhr) halten Polizisten zudem kurz den Verkehr auf der Abfahrt der Konrad-Adenauer-Brücke in Richtung Hauptbahnhof Mannheim an. Der Stadtbahnverkehr ist dagegen nicht eingeschränkt. Die Haltestellen „Schloss“ und „Universität“ werden auch während der Veranstaltung angefahren.

Der Klassik- und Opernabend mit anschließendem Brillantfeuerwerk findet zum vierten Mal statt. Dabei spielt das Nationaltheaterorchester unter Leitung des Generalmusikdirektors Alexander Soddy. Dazu kommen sieben Solisten vom Opernensemble. Es moderiert Christian „Chako“ Habekost.

Der Einlass zur Veranstaltung beginnt gegen 18 Uhr. Die Abendkasse öffnet gegen 18 Uhr und befindet sich am Haupteingang Bismarckstraße. Karten kosten zwischen 29,90 und 79,90 Euro (incl. Gebühren). Picknickplätze 23,90 Euro. pwr

