Bistro „Oase“ im Klinikum muss schließen

Dass finanzielles Kalkül eine Rolle spielt, bestreitet Klinikumssprecher Dirk Schuhmann nicht. Betriebswirtschaftlich sei das doch völlig normal: „Das Geld, das wir hier rein holen, können wir für Investitionen brauchen.“ Als ersten Grund, wieso das Bistro weichen muss, nennt er aber das Konzept der „Neuen Mitte“: „Da benötigen wir diese Fläche für die Baustelle.“ Das 350-Millionen-Euro-Projekt soll bis 2025 fertig sein.

Als Ersatz für das private Bistro wurde vergangenes Jahr das Restaurant im Patientenhaus umgebaut. Dessen angedachter Verkauf (da gibt es laut Schuhmann keinen neuen Stand) ändere daran nichts, so der Klinikumssprecher. In jedem Falle wolle man die Immobilie inklusive der „Campus Lounge“ weiter nutzen. „Wir haben das Angebot extra um Produkte wie belegte Brötchen und Couscous-Salat erweitert“, sagt der Klinikumssprecher. Es sei zwar etwas teurer als die „Oase“, aber qualitativ höherwertig. „Und alles wird frisch zubereitet.“

Das bezweifelt Bohatsch: „Wenn ich hier zumache, rennen alle da hin. Dann will ich mal sehen, wie die weiter alles frisch zubereiten.“ Zum Argument, er solle Platz für die „Neue Mitte“ schaffen, sagt der 46-Jährige: „Wäre es so, hätte ich dafür ja sogar ein Stück weit Verständnis. Aber das kommt doch erst in einigen Jahren.“

Rund 700 000 Euro reingesteckt

Bohatsch betreibt die „Oase“ seit 2003. Er setzte sich in einem Bewerberverfahren für das neue Bistro durch. „600 000 Euro habe ich hier damals reingesteckt“, erzählt er. Im Laufe der Zeit seien rund 100 000 hinzugekommen. Man habe ihm berichtet, der Betreiber des vorherigen Kiosks sei mehrere Jahrzehnte geblieben. „Ich habe mit mindestens 20 Jahren gerechnet.“

Sein Vertrag hatte aber nur eine Mindestlaufzeit von zehn Jahren. Danach verlängerte er sich automatisch jeweils um ein Jahr, bis das Klinikum ihn im Dezember 2015 zum 31. März 2017 kündigte. Damit habe Bohatsch noch drei Monate mehr als die im Vertrag vereinbarte Frist gewonnen, betont Schuhmann. Das Schreiben sei auch an die Privatadresse des Bistro-Betreibers korrekt zugestellt worden. Der sagt allerdings, er habe diese Kündigung nie bekommen. „Davon habe ich erst von einer Mitarbeiterin erfahren, die das schon gehört hatte.“ Im März 2016 erhielt er dann, noch fristgerecht, ein weiteres Schreiben.

Den Räumungstermin ein Jahr später ließ der Gastronom verstreichen. Darauf wurde die Frist bis 30. September 2017 verlängert. Laut Schuhmann als Entgegenkommen. Bohatsch meint, weil die „Campus Lounge“ nicht früher fertig geworden sei. Jedenfalls ignorierte er auch den zweite Termin. Die Räumungsklage endete mit einem Vergleich, jetzt muss der Betreiber bis zum 31. August raus. Heißt: Die Container mit Bistro und Kiosk sollen weg, Fundament und Versorgungsleitungen können bleiben. „Dann ist Schicht im Schacht“, sagt Bohatsch. Er habe zwar schon 2500 Unterschriften gegen die Schließung gesammelt. Allzu große Hoffnungen mache er sicher aber nicht mehr.

