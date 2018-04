Anzeige

Video Lokales Mannheim: Polizei kontrolliert Anfahrtswege zu "Time Warp"-Festival - Großkontrolle auf der A6 bei Hockenheim

20.30 Uhr: Alle Insassen des Reisebusses müssen aussteigen und werden durchsucht.

20.43 Uhr: Ein weißer BMW aus Italien wird kontrolliert. Die Beamten finden bei drei jungen Männern Cannabis in der Unterhose, einer hat weißes Pulver im Schuh versteckt –vermutlich Amphetamin. Dann folgt für die Italiener der nächste Schritt der „Bearbeitungsstraße“: Aufnahme der Personalien und Abgleich mit der Datenbank. Manchmal, so Pressesprecher Christoph Kunkel, geben in einem Auto die jungen Männer einer Mitfahrerin ihre Drogen, weil sie denken, dass bei einer Kontrolle die Frau von Polizisten nicht durchsucht wird. Aber das machen Polizistinnen – und die erwischten Frauen haben dann wegen der Menge „ein Riesenproblem“.

20.58 Uhr: Der Fahrer des weißen BMW sitzt im Zelt, wo die Anzeige wegen Betäubungsmittelbesitz aufgenommen wird. Seine Backenmuskeln zucken, nervös blickt er umher. Wer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, muss Bargeld für die Strafverfolgung übergeben. Bei ihm folgt ein Drogentest.

21.31 Uhr: Ein alter Ami-Schlitten mit Münchner Kennzeichen fährt ein. Ein Polizist leuchtet dem Fahrer mit einer Lampe in die Pupillen: Sind sie übermäßig groß, deutet es auf Cannabis-Konsum – umgekehrt auf Amphetamine.

21.55 Uhr: Der Oldtimer fährt mit blubberndem Achtzylinder-Sound in die Nacht – es wurden keine Drogen gefunden, der Fahrer ist fit.

21.20 Uhr: Die vier Italiener stehen an ihrem BMW und lächeln zufrieden. Der Drogentest beim Fahrer verlief negativ – er gibt Gas, damit sie nun zügig zur Party kommen. An der Raststätte gehen die Kontrollen weiter. Und sie werden am nächsten Tag in Gegenrichtung fortgesetzt, denn Drogen werden langsamer als Alkohol abgebaut.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.04.2018