Bitteres Aus einer süßen Tradition

Die Nachricht mag so mancher kaum glauben: Ende Mai 2019 schließt die beliebte Konditorei Wissenbach nach 83 Jahren in der Mittelstraße 55. Nach dem Tod von Horst Wissenbach (77) im August „können wir das Unternehmen hier so nicht mehr halten“, bedauert Tochter Jutta Wissenbach den Schritt, zu dem es aber keine Alternative gebe. Immer wieder habe die Familie (Eigentümerin ist Mutter Helga) in den letzten Jahren auf Besserung gehofft.

Vor allem ihr Vater, Konditormeister Horst Wissenbach, versuchte am schwierigen Standort, trotz des Niedergangs der Einkaufsmeile, sein Geschäft am Laufen zu halten. Wachsende Probleme mit Wettbüros und Dönerläden im Umfeld hielten ihn nicht davon ab, bis 1996 regelmäßig in den Betrieb zu investieren. 2011 gab es deshalb Grund zu feiern: Seit 75 Jahren gehörte das Café zu den geschmackvollsten Adressen der Stadt. Der Einzugsbereich der Kunden reichte weit über den Stadtteil hinaus.

In der dritten Generation

Horst Wissenbach leitete das Café seit 1966. 1936 hatten seine Eltern, Hermann und Lina Wissenbach, es in der Mittelstraße gegründet. Nachdem Hermann nicht aus dem Krieg zurückgekehrt war, hatte seine Frau das Geschäft wieder aufgebaut. 1967 zog die Familie von der Nummer 53 in die 55, 1971 kamen die Räume für den Eisverkauf hinzu, 1995 eine Gartenterrasse. Für viele Mannheimer blieb das Café lange ein verlockender Ort, eine Art Wohnzimmer im rund herum stark veränderten Stadtteil – mit selbst gemachtem Eis im Sommer, Adventsmarkt auf der Gartenterrasse im Winter, Pralinen und Baumkuchen zur Weihnachtszeit. Bis zu 60 verschiedene Sorten Torten, Kuchen und Kleingebäck wurden vor Ort hergestellt.

„Doch nun sehen wir, dass es hier nicht mehr weiter geht“, sagt Jutta Wissenbach traurig und weiß aber: „Man muss sich eben den Dingen fügen und dann sehen, was man noch bewältigen kann.“ Die 48-Jährige möchte aber das Eiscafé in eigener Regie weiter führen. Die übrigen Räume will die Familie vermieten.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018