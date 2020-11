Black Friday in der Mannheimer Innenstadt: Polizei mit Großaufgebot unterwegs

Mannheim.Rabatte, Schnäppchen und der große Deal: Am sogenannten Black Friday ist auf den Mannheimer Planken viel los gewesen. Die Polizei war deshalb mit einem Großaufgebot in der Innenstadt unterwegs. Einige Bekleidungsgeschäfte sowie Fast-Food-Ketten hätten sich bereits in den Nachmittagsstunden zu Hotspots entwickelt, vor denen sich Menschenschlangen bis zu 200 Metern bildeten, so die Polizei am Samstagmorgen. Dadurch sei auch der Schienenverkehr erheblich behindert worden.

Unterstützung aus Heidelberg

Weitere Einsatzkräfte, darunter auch Kommunikationsteams aus Heidelberg, wurden als Unterstützung herangezogen. Zusammen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Mannheim wurde auf die wartenden Kunden eingewirkt, um die Corona-Beschränkungen hinsichtlich Mindestabstand und Mund-Nasen-Schutzes einzuhalten. Zahlreiche Geschäfte seien Polizeiangaben zufolge nicht ausreichend auf den Besucheransturm vorbereitet gewesen, sodass sich zu viele Kunden in den Geschäften aufhielten. Zwei Schnellrestaurants in den Planken mussten zeitweise geschlossen werden, um die Anzahl an Kunden in den Geschäften zu reduzieren, so die Polizei. Es wurden Ermittlungen gegen die Betreiber eingeleitet, da der Verdacht bestehe, gegen die geltenden Corona-Regeln verstoßen zu haben.

Polizeipräsident appelliert an Vernunft

"Mit Blick auf extrem hohe Inzidenzzahl ist Mannheim einer der Hotspots in Baden-Württemberg. Nicht nur im privaten, sondern auch im öffentlichen Raum müssen wir die Kontakte reduzieren. Dies fordert von uns allen Geduld und Disziplin“, appelliert Polizeipräsident Andreas Stegner an die Vernunft der Konsumenten. Er könne verstehen, dass die Schnäppchen der Black Week verlockend seien und er freue sich auch für den Einzelhandel, weist aber auf die aktuelle Corona-Situation hin. „Schnäppchenjagd und Warteschlangen auf der einen Seite, weniger Kontakte, Mindestabstand und Mund-Nasen-Schutz auf der anderen […] schließen sich gegenseitig aber nicht aus“, betont der Mannheimer Polizeipräsident.

Da die Angebote und Rabatte bis zum Montag andauern, wird weiter mit einem starken Ansturm auf die Innenstadt gerechnet. Die Polizei kündigt an, dass die Zahl der Einsatzkräfte bereits am Samstag noch einmal deutlich erhöht wird. Geschäfte seien bereits aufgefordert worden, ihre Corona-Konzepte nachzubessern, um so die Kundenobergrenzen besser einzuhalten. Die Mannheimer Polizei folgt dabei einem zweigleisigen Konzept, welches einerseits Aufklärung und Beratung und andererseits konsequentes Einschreiten und Sanktionieren bei erkannten Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen durchsetzen will. Dies werde auch in der Vorweihnachtszeit, insbesondere an den verkaufsstarken Freitagen und Samstagen, der Fall sein.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.11.2020