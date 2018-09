Blattkritik mit Gerald Marzenell

Ein der der renommiertesten und erfolgreichsten deutschen Tennistrainer ist am Mittwoch, 26. September, um 10.15 Uhr bei der „Blattkritik von außen“ zu Gast. Dann nimmt Gerald Marzenell, Teamchef des deutschen Tennismeisters Grün-Weiss Mannheim, diese Zeitung genau unter die Lupe.

Die „Blattkritik von außen“ ist eine Aktion des „Mannheimer Morgen“, bei der seit Anfang 2015 alle drei Monate Prominente aus Wirtschaft, Politik, Kultur oder Sport in die Redaktion kommen und die Zeitung besprechen. Unter anderem waren der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte, Hürdensprint-Bundestrainer Rüdiger Harksen, Ökonom Christoph Spengel und zuletzt im Mai Andreas Meyer-Lindenberg, Direktor des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Mannheim, zu Gast.

Spannende Karriere

Gerald Marzenell ist ein Mannheimer Tennis-Urgestein. Der zweifache Vater wurde 1964 hier geboren, lebt in der Stadt und blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere als Tennisprofi und -trainer zurück. Sieben deutsche Meisterschaften holte Grün-Weiss Mannheim, davon sechs mit Marzenell – bei zweien war er als Spieler beteiligt, beim Rest als Teamchef, zuletzt in diesem Jahr vor wenigen Wochen. Von 1995 bis 2003 war er beim Deutschen Tennis-Bund angestellt und betreute die deutschen Fed-Cup-Damen als Co-Trainer. 2013 wurde er sogar als neuer Teamchef des Davis-Cup-Teams mit Tommy Haas gehandelt. Seit 2015 arbeitet er wieder beim DTB und ist dort als Jugendtrainer für den Nachwuchs verantwortlich. Marzenell ist außerdem Geschäftsführer des Grün-Weiss-Bundesligateams und sorgt auch für dessen Vermarktung. Nicht zuletzt betreibt der 54-Jährige in Mannheim am Neckarplatt eine Tennisschule.

Wollen Sie dabei sein?

Wir geben Ihnen die Möglichkeit, sich an der Blattkritik von Gerald Marzenell am 26. September zu beteiligen. Dabei können auch Sie uns im direkten Gespräch sagen, was Sie an dieser Zeitung und ihrem Internet-Auftritt (morgenweb.de) schätzen – aber auch, wo Sie noch Verbesserungsbedarf sehen.

Rufen Sie bei Interesse bitte am Montag zwischen zehn und 17 Uhr unter der unten stehende Telefonnummer an oder schreiben Sie eine E-Mail. Nennen Sie uns Vor- und Zunamen, Adresse und Telefonnummer. Sagen oder schreiben Sie bitte auch, warum Sie an der Blattkritik teilnehmen wollen. Aus allen Interessenten losen wir fünf Gäste aus.

Wir freuen uns auf Sie! sko

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.09.2018