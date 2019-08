Blau-schwarze Leidenschaft und Ehrenbürger

Auch diese Woche regte das Sommerrätsel zum Grübeln an und sorgte für Knobelspaß bei den Lesern. „Luisenparkeingaenge“ ist das Lösungswort dieser Woche. Dort wurden nämlich an den Eingängen Drehkreuze installiert, die mithilfe personalisierter, maschinenlesbarer Dauerkarte bedient werden können. In den beiden Teilen ging es dieses Mal um den Mannheimer Traditionsverein SV Waldhof und die Ehrenbürger dieser Stadt.

Bis in die Morgenstunden feierte der Fußballverein seinen diesjährigen Aufstieg in die Dritte Liga. Diesen machte die Mannschaft mit einem Heimsieg gegen Worms perfekt. Nach dem Aufstieg wurde auch das Carl-Benz-Stadion, das auf der Gemarkung des Stadtteils Oststadt liegt, drittligatauglich gemacht. Mit grün leuchtendem Rasen ging es nun in die neue Saison. Der Einbau der Rasenheizung soll nächsten Sommer erfolgen. Die Banden im Stadion sind hingegen schon geschmückt, unter anderem mit Werbung der IG Metall. Und als der SVW 2013 bei seinem letzten Spiel im DFB-Pokal Union Berlin 0:4 unterlag, schoss das erste Tor Steffen Baumgart, nun Trainer beim Bundesliga-Aufsteiger Paderborn.

Eine optische Taeuschung verursachte unser Sommerrätsel nicht, sie ist aber die Antwort auf die Frage 3 waagerecht. Komponist, Pianist und Klavierpädagoge Frédéric Chopin war der weltberühmte Patient des Chirurgen und Ehrenbürgers Maximilian Joseph von Chelius. Als führender Vertreter der Liberalen stieß August Lamey eine Reihe von Reformen an. Er ist die gesuchte Person bei der Frage 64 waagerecht. August Kuhn, der Politiker mit Haltung, wurde 1944 von den Nationalsozialisten verhaftet. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde er außerdem Fraktionschef im Gemeinderat der Stadt Mannheim und später sogar Landtagsabgeordneter.

In der jüngeren Geschichte angekommen, ernannte Mannheims Partnerstadt Swansea im Jahre 1995 Gerhard Widder, ehemaliger Oberbürgermeister, zum Ehrenbürger.

Der Gewinner der Alice-Tickets wird am Dienstag gezogen und benachrichtigt. Vergangene Woche gab es insgesamt 1002 Teilnehmer. Die Gewinnerin darunter ist Carmen Tomaszewski.

