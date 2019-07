Blau-schwarzer Glanz auf 320 Seiten

„Sie betreten nun heiligen Boden“ – so steht es auf einem Fußabstreifer am Eingang des Gasthauses „Spiegelschlöß’l“. Da mögen die Flusen auf dem Laminatboden noch so herumwuseln: Dieser Satz wirkt. Und steht genau an diesem Ort wie kaum ein anderer für die raue Seele eines Vereins, der Mannheim seit mehr als einem Jahrhundert prägt. Der SV Waldhof. Dass Mannheims Traditionsverein sich der Außenwelt seit heute mit diesem und 269 weiteren Kunstschüssen präsentieren darf, haben die Blau-Schwarzen dem Mannheimer Star-Fotografen Horst Hamann zu verdanken. Dass und wie „Der Waldhof“ nun auf 320 Seiten glänzt, hat aber auch andere Hintergründe.

Es ist der Vorsitzende Richter am Landesarbeitsgericht, Wolfgang Gruber, der 2018 als Mitglied ins SVW-Präsidium aufgenommen wird, um sich einen Traum zu erfüllen: die Geschichte des SV Waldhof in all ihrer Vielschichtigkeit zu erzählen. Bereits als Gruber noch als Richter in Karlsruhe ausgebildet wird, hält der Mannheimer den „Buwe“ die Treue – und muss sich dafür rechtfertigen. Ein Waldhof-Fan im KSC-Land: „Das waren harte Zeiten“, wie sich Gruber erinnert, aber als Überzeugungstäter zum Club am Alsenweg hält. Und vor einem halben Jahr schließlich den kühnen Vorstoß wagt, den Hamann auf seine Idee anzusprechen. Spätestens seit seinen legendären „New York Verticals“ gilt der Fotograf als Kult. Er lässt sich erstaunlich rasch für das Konzept begeistern und macht sich an die Arbeit.

Selbst Fußball gespielt

Die Voraussetzungen dafür waren denkbar gut. Hamann, der beim FV 09 Weinheim einst selbst an der Seite des späteren SV Waldhof- und VfB Stuttgart-Torjägers Fritz Walter stürmte, musste man weder den Fußball noch die Bedeutung dieses Vereins erklären. „Ich habe mich voll und ganz in dieses Universum hineinfallen lassen“, sagt der 61-Jährige dem „MM“ – und verspricht damit keinen Deut zu viel.

Zum einen, weil der Sportsmann Hamann, der sonst bewusst Jahre für seine Projekte einplant, die Herausforderung einging, das Buchprojekt – zwischen Verpflichtungen in Berlin und London – innerhalb von sechs Monaten zu realisieren. Zum anderen aber auch, weil Hunderte Arbeitsstunden und tausende Aufnahmen eine visuelle Geschichte des SV Waldhof erzählen, die weit über jeden Fußballplatz hinweg reicht.

Selbstverständlich geht auch Hamann über Ikonen der Vereins-Geschichte wie Otto Siffling oder Klaus Schlappner nicht hinweg. Was ihn in seinen kontraststarken Farb- und Schwarz-Weiß-Aufnahmen jedoch noch viel mehr zu interessieren scheint, ist der authentische, unretuschierte Blick auf die Wurzeln „eines Vereins, den ich als große Familie kennenlernen durfte“.

Als der ehemalige SAP-Manager und heutige Vorsitzende der Kaderschmiede „Anpfiff ins Leben“, Dietmar Pfähler, bei der Waldhof-Jugend mit Zaubertricks für staunende Gesichter sorgt, ist Hamann ebenso mit dabei wie bei den Graffiti-Aktionen von Traditionsfan Bernd Dietrich. Die Poesie des „Schlammlochs“ halten Hamanns Motive nicht weniger fest als die alte Bopp & Reuther-Siedlung, in der Generationen fußballerischer Begeisterung haus(t)en.

Was dabei besonders besticht, ist die schonungslose Herangehensweise, die sich Hamann und Gruber für ihr Werk zu Eigen machen. Denn statt einen Hochglanz-Band mit Panorama-Aufnahmen zu fertigen, geben die gezeigten Bilder Einblick ins Heiligste der Kabine, präsentieren aber auch stolz den steinernen Charme des Seppl-Herberger-Trainingsplatzes. Wenn Waldhof-Präsident Bernd Beetz auf „MM“-Anfrage erklärt, Hamann habe den „Mythos des Arbeitervereins auf fantastische Art und Weise eingefangen“, meint er das als Kompliment für all jene Fans, die im besten Sinne des Wortes nicht viel Aufhebens um sich machen, ihren Verein aber aus tiefer Überzeugung unterstützen.

Einnahmen fürs Jugendzentrum

„Waldhof-Fan zu sein, heißt Fluch und Segen zugleich“, fasst es Fanprojekt-Leiter Martin Willig im Vorwort zusammen. Mit diesem Band, das die Macher ganz bewusst und geraderaus nur „Der Waldhof“ nennen, liegt nun ein Werk vor, das Licht und Schatten eines Vereins zeigt, der schon immer etwas besser war, als er sich verkaufte.

Dass der Erlös des auf 5000 Exemplare limitierten Bandes vollständig dem Aufbau eines Nachwuchsleistungszentrums zugutekommt, passt auch deshalb ins Bild eines Clubs, über den Horst Hamann nach all seinen Erfahrungen sagt: „Ich bin auf Menschen getroffen, die tief für ihre Sache brennen – und das ist etwas Wunderbares.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.07.2019