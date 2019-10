Blaubart tanzt am Nationaltheater

Das Nationaltheater zeigt am Samstag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr das Tanzstück „Blaubarts Geheimnis“ von Intendant Stephan Thoss. Anders als im Märchen von Charles Perrault erzählt Thoss nicht die Geschichte eines Frauenschlächters – sein sinnlicher Tanzabend ergründet im Labyrinth von Blaubarts Seele das Verhältnis zwischen (älteren) Männern und (jüngeren) Frauen. Für die Aufführung verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Freitag zwischen 7 und 13 Uhr unter 01379/88 46 11 anrufen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), das Stichwort „Nationaltheater“ sowie Name, Adresse und die eigene Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden bereits am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

