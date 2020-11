Blechdosen für Anfänger

Wir wohnten Anfang der 1950er Jahre in einer kleinen Dreizimmerwohnung, die zwar mit einer Toilette mit winzigem Handwaschbecken und Duschwanne, jedoch ohne Warmwasser ausgestattet war. Daher gingen meine Mutter oder meine Oma und ich zum Wannenbad ins Herschelbad. An der Kasse gab es neben der Eintrittskarte auch eine Fichtennadel- oder Lavendelbrausetablette zu kaufen, die das Badewasser angenehm duften ließ. Dann ging es in die Badekabine, wo eine Angestellte das Wasser in die Wanne einließ und wir dann für eine halbe oder Stunde baden konnten.

Von der Lehrerin geschubst

Die zweite Erinnerung stammt vom Anfang der 60er Jahre. Ich war in der sechsten Klasse und hatte Schwimmunterricht. Die Nichtschwimmer bekamen an Ketten befestigte Blechdosen umgeschnallt, eine Art von Schwimmhilfe. Als ich am Beckenrand stand, um mir die Wassertiefe anzuschauen, schubste mich meine Sportlehrerin einfach hinein. Seit dieser Zeit weigerte ich mich, ins Wasser zu springen, konnte kein Schwimmabzeichen machen und galt die komplette Schulzeit über als Nichtschwimmerin, obwohl ich schwimmen konnte.

