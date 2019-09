Blick auf das digitale Angebot

Nach den Sommerferien startet die Stadtbibliothek wieder ihre Programmreihe „Medienmittwoch“. Im September finden die Veranstaltungen am 18. sowie am 25. September um jeweils 17 Uhr in der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek Mannheim, Stadthaus N 1, statt.

„Das digitale Angebot der Stadtbibliothek: eBooks, eAudios, eMagazines, ePapers, eMusic und elektronische Datenbanken“ lautet das Thema am 18. September. Das virtuelle Angebot „metropolbib.de – die E-Ausleihe Rhein-Neckar“ bietet rund um die Uhr eine große Auswahl an elektronischen Medien: Tageszeitungen auf dem PC, Lektüre auf dem E-Book-Reader oder Hörbücher auf dem Smartphone. All das ist möglich mit einem Bibliotheksausweis.

13 Millionen Lieder

Zudem kann der Musikstreaming-Dienst Freegal genutzt werden. „Freegal“ steht für „free and legal music“, kostenlose und legale Musik für Bibliotheken. Der Zugriff ist via App oder Internetbrowser möglich und beinhaltet drei Stunden Musikstreaming pro Tag sowie die Möglichkeit, kostenlos drei Lieder pro Woche herunterzuladen. Zur Verfügung stehen 13 Millionen Songs und mehr als 40 000 Musikvideos. Der PressReader bietet 5000 aktuelle elektronische Zeitungen und Zeitschriften aus 100 Ländern an.

Die Kunden der Stadtbibliothek können auch kostenlos auf elektronische Datenbanken zugreifen, von zuhause aus oder direkt in der Bibliothek. All diese digitalen Medienangebote werden beim „Medienmittwoch“ vorgestellt. Am 25. September steht eine „Bib-Tour“ auf dem Programm. Bei einem Rundgang können die Besucher die Angebote der Zentralbibliothek kennenlernen. Die Teilnahme am „Medienmittwoch“ ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. red

