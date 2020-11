Blick auf Folgen der Pandemie

Reichlich Gesprächsstoff werden die Elternbeiräte der Mannheimer Schulen haben, wenn sie sich am Mittwoch, 2. Dezember, 19 Uhr, zur ersten Vollversammlung im neuen Schuljahr treffen – oder vielmehr zusammenschalten. Denn die Veranstaltung des Gesamtelternbeirats (GEB) findet online statt. „Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind weiterhin spürbar. Die aktuellen Entwicklungen und Maßnahmen werden uns an diesem Abend beschäftigen“, kündigt GEB-Vorsitzender Thorsten Papendick an. Er begrüßt dazu auch die Geschäftsführenden Schulleitungen der Stadt.

Ansprechen möchte der GEB unter anderem die durch Bund-Länder-Beschluss auf 19. Dezember vorgezogenen Weihnachtsferien, die Themen Lüften, Luftfilteranlagen, technische Ausstattung und pädagogische Fernlernkonzepte. Elternbeiräte, die teilnehmen möchten, sollten sich noch an diesem Samstag schriftlich per E-Mail an info@geb-mannheim.de anmelden. Für seine Arbeit hofft der GEB auch auf finanzielle Unterstützung durch die Eltern, für die man sich einsetze. Wer helfen möchte, kann das durch einen Beitrag auf das Konto mit der IBAN DE79 1003 3300 2626 4592 01 oder gebührenfrei („Geld an einen Freund senden“) per PayPal an spende@gebmannheim.de.

Info: Weitere Infos zur Arbeit des GEB: www.geb-mannheim.de

