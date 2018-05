Blick hinter die Kulissen

Anzeige

Zum Parkfest mit einem Tag der offenen Tür laden die Ehrenamtlichen der Freilichtbühne am Pfingstsonntag ein. Sie bieten ab 11 Uhr nicht nur Einblicke auf und hinter die Bühne, in Garderoben und Werkstätten. Es gibt zudem eine große Kinder-Spielstraße mit Hüpfburg, Bilderpräsentationen aus 105 Jahren Freilichtbühne, ein Requisiten-Flohmarkt, Führungen, Kinderschminken, eine Selfie-Box für Erinnerungsfotos, Singen mit Freilichtbühnen-Urgestein Christa Krieger sowie ein Auftritt vom Chor „Art im Takt“. Als besondere Gäste mit dabei sind Andy Live & Despina Kazantis-Weis, sowie die Capitol-Band All4Music mit Anja Rüger und Sascha Ullrich sowie Rolf Fritz am Piano, ferner der Ballonkünstler Andreas Knecht. Die Saison der Freilichtbühne beginnt am 16. Juni mit der Premiere von „Ein Käfig voller Narren“ sowie am 17. Juni mit dem Kinderstück „Der kleine Ritter Trenk“. Der Kartenvorverkauf dafür läuft bereits Tel.: 0621/7628100). pwr