Blick hinter die Kulissen des „MM“

Wie entsteht eine Zeitung, wo werden die Themen gewichtet und wie entlarven Journalisten gezielte Falschinformationen? Um diese und viele weitere Themen ging es beim Besuch von „Absolventum“, dem Ehemaligen-Netzwerk der Universität Mannheim, in der Redaktion des „Mannheimer Morgen“.

„Bei unseren Mitgliedern kam die Veranstaltung sehr gut an, das hat man auch an den vielen Fragen gemerkt“, berichtet Sibylle Runz. Die stellvertretende Geschäftsführerin des Absolventen-Netzwerks war selbst bei dem Vortrag von Chefredakteur Dirk Lübke zur Prüfung der Nachrichten sowie dem anschließenden Besuch der Redaktionsräume in der Dudenstraße dabei.

Die 25 Plätze für den Einblick hinter die Kulissen der Zeitung waren schnell belegt, wie Runz erzählt. „Rund 50 Interessierte aus der Rhein-Neckar-Region haben sich bei uns gemeldet, darunter auch einige Studierende, die bereits bei uns Mitglied sind.“ Dass viele der Absolventen selbst aktive Zeitungsleser sind, habe die Diskussion weiter angefacht.

Absolventum Mannheim ist nach eigenen Angaben mit 7460 Mitgliedern das größte Alumni-Netzwerk Deutschlands. Regelmäßig werden Veranstaltungen wie Vorträge, Konzerte und Ausflüge angeboten. Absolventum ist mit 49 Regionalgruppen weltweit vertreten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.11.2018